Genetsko testiranje može drastično promijeniti tijek liječenja raka dojke, a zdrave žene može upozoriti na povećani rizik od bolesti. No, postoji probem. Postoje uređaji, ali nažalost, nema stručnih ljudi. Upravo zbog toga s genetskim testiranjima kaskamo za Europom najmanje 20 godina. Onkološka pacijentica Marija Franjić za RTL Direkt ispričala je svoje iskustvo u liječenju. "Od trenutka telefonskog savjetovanja do uzimanja uzorka prošlo je više od deset mjeseci jer se nije testiralo zbog Covida, koliko sam bila upućena. No, od trenutka uzimanja uzorka do gotovog nalaza trajalo je još 12 mjeseci. Dakle, ugrubo, dvije godine", ispričala je Franjić.

Rezultat testiranja gena na takozvane BRCA 1 i BRCA 2 mutacije je čekala, što je inače uobičajena procedura u susjednoj Sloveniji, gdje se na nalaz čeka mjesec dana. Doktorica Iva Kirac s Instituta za gastroenterološke tumore sudjelovala je u osnivanju prvog genetskog onkološkog savjetovališta. Ona potvrđuje da nedostaje stručnog kadra, kao i da nema specijalizacije iz medicinske genetike, što je sve nužno da testiranja postanu dostupnija.

"Da se genetsko testiranje odvija u realnom vremenu tako da, kada dođete na intervju, unutar mjesec, odnosno tri mjeseca imate rezultate. Jer, tada to ima smisla. Na početku će možda biti više ljudi, ali trebate uzeti u obzir da kad nađete obitelj i cijelu je istestirate, s vremenom će ljudi biti manje", kaže doktorica Kirac.

Udruge oboljelih ustanovile su da kod nas svaka druga pacijentica nalaze čeka duže od tri mjeseca, ali još je veći problem što ih tri četvrtine nije ni svjesno da imaju pravo na besplatno testiranje gena. "Kao i u svemu, ovdje je stvar političkih odluka i političke volje. Ima li te volje da se sustav uredi. Ja bih rekla da trenutačno - nema", naglašava Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge 'Nismo same'.

Tri godine postoji nacionalni strateški okvir protiv raka, a još od 2005. programa ranog otkrivanja raka dojke, ali bez kupovanje uređaja, bez educiranja specijalista, nema smisla.

"Ako će ministar dići slušalicu i reći ravnateljima bolnica 'slušaj, ti bi trebao raspisati tri specijalizacije', 'halo, ti bi trebao raspisati četiri', 'ti još pet', ja sam sigurna da će se to dogoditi. Stvari koje su propisane se ne primjenjuju zato što je sustav apsolutno neuređen", vjeruje Ivana Kalogjera.

Ni ministar ni netko drugi nadležan iz Ministarstva nije se javio RTL Direktu za ovu priču.