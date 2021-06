Na konferenciji povodom 30 godina hrvatske samostalnosti u zagrebačkom hotelu Westin Andrej Plenković promuklim je glasom, s podočnjacima i otečenog lica govorio i o važnosti cijepljenja, hvalio HDZ i svoja dostignuća, najavljivao reformu pravosuđa i odbacivao teze da je ono HDZ-ovo.

A to je iskoristio i da kritizira predsjednika Republike i izbor predsjednika Vrhovnog suda.

'Predsjednik se otvoreno obračunava s HDZ-om'

"Postoji zakon, procedura, razumni i nerazumni ljudi i oni koji rade po zakonu ili mimo njega. Predsjednik kontinuirano radi stvari koje još nisu doživljene u ovoj državi. Predsjednik se otvoreno obračunava s HDZ-om, to nije dobro. To što on radi nije normalno. Ovo što on radi i izgovara nije normalno. Tako vidim njegove izjave koje su besramne, krive i loše. On ne bi smio podcjenjivati ljude koji će se javiti na treći javni poziv za predsjenika Vrhovnog suda", kaže premijer, prenosi N1.

"Bilo koga nećemo prihvatiti. Prvo moramo vidjeti koje su naučene lekcije. One su da je predsjednik države kršio zakon, da ne poštuje Vrhovni sud i nameće kandidatkinju izvan procedure”, zaključio je.