Postignut je dogovor o nastavku suradnje Grada Zagreba, Tiska i Agrokora.

Više informacija na konferenciji za medije

Više o postizanju dogovora i nastavku suradnje reći će na konferenciji za novinare danas u podne zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško. Podsjetimo, postizanje sporazuma najavio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u subotu. Dodao je da će na taj način zaštititi tri i pol tisuće ljudi u Tisku, tvrtki iz sastava koncerna Agrokor, da ne odu na burzu.

Bandić: ‘Bez Zagreba se Tisak ne može restrukturirati i opstati’

‘To radimo isključivo zbog radnika ‘Tiska’, to radimo zbog odgovornosti i zbog imena naše ‘Stranke rada i solidarnosti’. Da napravimo drugačije, bili bi farizeji, ljudi koji žive dupli moral, a mi to nikako nismo. To ćemo napraviti s novim povjerenikom i svim sindikalnim središnjicama ‘Tiska’ isključivo zbog onih koji trebaju sačuvati svoja radna mjesta, a bez Zagreba se ‘Tisak’ ne može restrukturirati i ne može opstati’, rekao je u subotu Bandić. Ustvrdio je i da se tek posljednjih dana polako počinju sagledavati posljedice koje je restrukturiranje Agrokora ostavilo po vrijednost dionica u portfelju mirovinskog sustava.