POŠTENO SU PLATILI STAN, A SADA SU NA RUBU OČAJA: Ako kupujete nekretninu, dobro pazite. Evo kako sve varaju

Potraga RTL-a donosi priču o agoniji osječkih obitelji, ali i svim opasnostima koje prijete prilikom kupovine nekretnina: ‘Idete navečer leći, ne znate hoće li vas netko istjerati’

70 tisuća eura Samra i Edin platili su osječkom poduzetniku za stan od šezdesetak kvadrata. On im je ugovorom obećao dati brisovno očitovanje banke od koje je digao kredit za zgradu. No to se nije dogodilo. U međuvremenu tvrtka je propala, a dug prema banci ostao. Oni su ga prodali agenciji za naplatu potraživanja i sad su pred obitelji dvije opcije – da ponovno kupe stan ili ga izgube na dražbi. Nisu jedini kojima je zbog suradnje s tim poduzetnikom upropašten život. A nisu ni jedini koji su se opekli zbog kupnje stan, javlj RTL.

Samra i Edin prije desetak godina odlučili su riješiti svoje stambeno pitanje. Prodali su manji stan u kojem su do tada živjeli i uselili u veći, samo ulicu niže. No, od tada ne spavaju mirno. “Da sam sanjao ni pomislio ne bi na to nikada, nemam riječi za to naše stanje”, kazao je Osječanin Edin Imamović. “Idete navečer leći, ne znate hoće li vas netko istjerati”, opisala je Samra Imamović.

Neispunjeno obećanje

Stan su platili. Osječkom poduzetniku Franzu Clemesu Violi na račun tvrtke uplatili su 70 000 eura, potpisali s njim kupoprodajni ugovor nakon čega su stan i u zemljišnim knjigama prebacili na sebe. No, Viola svoje obaveze iz ugovora nije ispunio. Obećao je ishoditi pismo namjere od banke i brisovno očitovanje no to se do danas nije dogodilo. A prošlo je punih deset godina.

“Dvije godine smo bili strpljivi i molili ga da to riješi, ali to su sve bila obećanja i njegove laži, da je imao namjeru on bi to riješio”, rekla je Samra. Što je napravio s njihovim novcem, zapravo i ne znaju, banci koja mu je dala kredit za izgradnju zgrade, uplatio je tek 30 000 kuna, ostalo prebacio na račun svoje druge tvrtke.

Pokreću tužbu

Samra i Edin tuže ga 2012. Dobivaju spor, a sud Violi naređuje da im vrati novac. On se žali. Na kraju obje strane sklapaju nagodbu. Viola izdaje bjanko zadužnicu na milijun kuna. Imamovići mu opet vjeruju da će u roku 90 dana donijeti brisovno očitovanje banke, no kada je pokušavaju naplatiti – to im ne polazi za rukom.

“Novaca nema. Zadužnica je pokrenuta, ali novaca nema”, kazal je Samra. Jer 2013 tvrtka Viola d.o.o. ulazi u trajnu blokadu. Imamovićima stiže ovrha, a trgovačko društvo odlazi u stečaj. Erste banka pak svoj dug prodaje društvu B2 kapital. Oni pak od obitelji, traže, tvrde Imamovići, da ponovno otkupe stan za 700 eura po kvadratu.

Ne osjeća se krivim

RTL je nazvao Violu telefonom za komentar. “Predmet je kod mog odvjetnika i to je sve što vam imam za reći”, rekao je Franz Clemens Viola koji ne želi otkriti tko ga zastupa.

Priča se već godinama povlači po sudovima. Imamovići su protiv njega podnijeli kaznenu prijavu zbog prevare u gospodarskom poslovanju, no državni odvjetnik ju je odbio uz sljedeće obrazloženje “Provedenim izvidima nisu utvrđene činjenice na osnovu kojih bi se s razumnom vjerojatnošću mogao izvesti zaključak da je osumnjičeni prilikom sklapanja ugovora postupao s prijevarnom namjerom, odnosno s ciljem da TD Viola d.o.o. pribavi protupravnu imovinsku korist.“

“Da se osjećam krivim ne bi s vama razgovarao – volio bi da se ubrza cijela priča”, objašnjava Viola.

