POSTAVLJAJU SE KREVETI U ARENI ZAGREB, HOĆE LI BITI I RESPIRATORA? ‘Nije da tu netko zarađuje, samo se plaćaju troškovi da se pokriju’

‘Uvjeti su odlični. Nema utičnica, ali svaki krevet će biti ograđen paravanom, a uz njega će biti stolica na koju će se moći staviti medicinske potrepštine i slično’

U tijeku je opremanje zagrebačke Arene za prijam potencijalnih bolesnika, a pomoćnik Damira Truta, Mladen Vinković, u izjavi za medije rekao je da su postrojbe jutros započele pripremanje Arene i da sve ide dosta brzo. Tvrdi da je kapacitet 420 kreveta, 274 će biti na trećem katu i oko 150 na prvom, dok će na drugom katu biti još oko 50 kreveta za medicinsko osoblje.

Ta dvorana je odabrana jer su sanitarni čvorovi po cijeloj dvorani. “Uvjeti su odlični. Nema utičnica, ali svaki krevet će biti ograđen paravanom, a uz njega će biti stolica na koju će se moći staviti medicinske potrepštine i slično”, rekao je. Dodao je da postoji i apoteka za medicinske radnike koja je odvojena pleksiglasom. “Zadnji put smo složili Arenu da može primiti negdje oko 800 ljudi”, ističe.

Plaćat će samo osnovne troškove

Nije mogao dati odgovor što se tiče broja liječnika i medicinskih sestara, ali je rekao da se plaćaju samo troškovi održavanja, struja, voda i grijanje. “Nije da tu netko zarađuje, samo se plaćaju troškovi da se pokriju”, tvrdi te dodaje da su prema njegovim informacijama u pripremi i druge dvorane u Hrvatskoj.

“U Osijeku se priprema gradski vrt, u Splitu dvorana, kao i u Rijeci. Nije to krenulo još, ali se pokreću kapaciteti. Ministarstvo zdravstva će biti to koje će reći kada će to sve biti spremno za upotrebu. Što se našeg dijela tiče, opremanja Arene, to će sutra biti gotovo. Sve ide brzo.

Još se trebaju dovesti lijekovi, linije za internet postoje, potrebno je samo donijeti računala i printere i to je to. Pripremili smo i boce s kisikom, one će biti na raspolaganju medicinskom osoblju. Osiguran je poseban ulaz za infektivne bolesnike, koji nikada neće ići kroz čisti dio. Dobra je komunikacija”, zaključuje Vinković.

Lakši i srednje teško oboljeli

Rekao je da će se prostor aktivirati kada se procijeni da treba aktivirati. “Ovdje će biti pacijenti s lakšom do srednje teškom kliničkom slikom. To nisu pacijenti koji zahtijevaju uznapredovalu terapiju. Međutim, kako znamo da se znaju vrlo brzo urušiti, moramo imati sve mogućnosti da ih po potrebi hospitaliziramo u bolnicama”, također je rečeno.

Što se tiče broja liječnika i sestara koji će biti u Areni, to će ovisiti o broju zaraženih. “Ako će ovdje biti 50 ljudi, ako će biti puno više ljudi, 200, 300, mijenjat će se i broj liječnika, sukladno potrebi…”

Dodaje da tu neće biti respiratora, ali će biti jedno mjesto gdje će pacijenta moći staviti na respirator i onda ga prevesti u bolnicu.

“Ovdje nećemo imati intenzivnu. Imate dio ljudi s lakšim simptomima koji ne mogu biti doma. Moramo imati mjesta za njih. Olakšavamo Kliničkoj bolnici Dubrava situaciju. Ako će se pandemija pogoršavati, bolnica će biti samo za teške pacijente. Ovo nije bolnica, ovo će biti pomoć bolničkom sustavu i svi zajedno kao jedan sustav ćemo funkcionirati.”

“Zasad ne zovemo liječnike da se prijave, da dođu raditi ovdje. Ako će trebati taj dio ćemo komunicirati preko Ministarstva i Kriznog stožera. Taj dio da se netko direktno nama javlja nema potrebe”, kaže Vinković.

