Varaždinski poštar htio se riješiti posla pa je, umjesto u sandučić, poštu ostavio u šumi, a primatelje sam potpisao.

32- godišnji poštar nije uručio čak 168 pisama pa je općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu protiv njega podiglo optužnicu zbog kaznenih djela povrede tajnosti pisama i krivotvorenja isprave, piše Danas.hr.

"Kazneni zakon propisuje da se počinitelj može kazniti i prijeti mu kazna i do tri godine zatvora", kazao je zamjenik županijske državne odvjetnice Darko Galić za RTL.

Naime, 32 godišnjak je dobio otkaz nakon onoga što je učinio.

"Čim smo saznali za te pošiljke izašli smo na teren i dostavili ih korisnicima. meni je jako žao da se takav loš primjer preslika na naše poštare kojih je 2500 svaki dan na terenu. velika većina radi odgovorno svoj posao", govori glasnogovornik Hrvatske pošte Krešimir Domjančić.

'To je odgovornost i stres'

Imaju 33 različite vrste dostava. Nigdje ne smiju pogriješiti, a poštari dnevno prohodaju i više od 15 kilometara. Na poslu su od 6 ujutro.

"Odgovornost je ogromna i stres je. I psihički i fizički je teško i svakome dođe ta žuta minuta. Šteta da neka odluka pojedinca tako loše utječe na imidž svih nas", govori poštarica Emina Križan.

I njene pošiljke kao i one 32 godišnjaka iz Varaždina krenule su iz ove sortirnice u Velikoj gorici. U danima pred Božić kada posla ima najviše - odavde dnevno izađe i do 100.000 paketa, a poštari ukupno uruče i do milijun pošiljki na dan.

Emina kaže da svako pismo odgovorno ubacuje u sandučić, a njezinu brzinu hoda gotovo je teško pratiti.

"Veći je opseg posla, smrznuti prsti, i mobitel se smrzne, teže je ali idemo dan po dan", dodaje poštarica Križan.

Što se dogodilo mladom poštaru kada je pisma odlučio baciti u šumu, umjesto da ih odgovorno preda korisnicima - objasnit će na varaždinskom sudu.