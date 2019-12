POSLOVI OD 8.000 EURA: Ljudi iz Kolindine kampanje pokušavaju sanirati štetu, mediji objavili koja država navodno nudi nešto ovakvo

Riječ je, tvrde iz kampanje Grabar Kitarović o neto iznosu od pet tisuća eura što bi se prema njihovoj računici popelo na spomenutih osam

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izazvala je ogromnu pažnju svojim predizbornim govorom u Osijeku u kojem je Hrvatima obećala “poslove preko interneta za plaću od 8000 eura”.

“Tvrdim da se to može jer već imam dogovore s nekim državama da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade”, istaknula je.

Službenih informacija o kakvim je to poslovima riječ nema, ali Dnevnik.hr doznaje da je predsjednica tijekom posjeta Izraelu u srpnju ove godine o tome razgovarala s tamošnjim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Izrael nema dovoljno stručnjaka

On je ponudio da hrvatski IT stručnjaci dođu u Izrael na obuku, vrate se u Hrvatsku i rade za izraelske tvrtke. Izrael ima veću potražnju nego ponudu IT stručnjaka, pa nudi Hrvatima da pomognu.

U rujnu je, inače, potpisan sporazum o suradnji između Hrvatske i Izraela protiv kibernetičkih prijetnji. Prijetnje kibernetičkoj sigurnosti u 2018. godini prouzročile su čak 500 milijardi eura štete.

Prosječna plaća softverskog inženjera u Izraelu iznosi 5000 eura, a izvor blizak Kolindi Grabar-Kitarović objašnjava da bi to bilo približno 8000 eura u bruto iznosu, piše Dnevnik.hr.

