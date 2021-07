Gostujući na HRT-u, i profesor radnog prava Viktor Gotovac i glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić ističu kako je najava premijera Andreja Plenkovića da će država uskratiti potpore onim poduzetnicima prilično problematična, jer su oni već kažnjeni time što je njihova djelatnost posredno ili neposredno ograničena, a podsjećaju i na to da, za razliku od države, poslodavci nemaju nikakav pravni mehanizam primorati radnike na cijepljenje.

'Poslodavci nemaju instrumente'

"Mislim da je sporna činjenica što se radi o poduzetnicima koji su već kažnjeni činjenicom da je njihova djelatnost na neki način ograničena i de facto njima sada stavljati ovakav jedan teret da oni budu ti koji će organizirati da im se radnici cijepe i da o tome ovise njihove potpore je nešto što može biti provedivo samo ako oni imaju instrumente da na neki način na to utječu. Oni nemaju instrumente da narede radnicima da se cijepe, to je slobodna volja svakog pojedinca, radi se o nekom osobnom pravu toga radnika, a s druge strane mislim da bi odgovor otkazom u tom slučaju vjerojatno bio i protuustavan i protuzakonit, a svakako i prebrutalan za poslodavce koji u nekim sektorima imaju manjak radnika", rekao je Gotovac.

I Zorić i Gotovac kažu da razumiju poziv i potrebu za veće procjepljivanje, ali Zorić se pita je li pošteno da teret cijepljenja država prebacuje na poslodavce.

'Je li fer da odgovorni sufinanciraju neodgovorne'

Josip Aladrović odgovorio je protupitanjem - je li fer da milijun i pol odgovornih građana, koji su se cijepili, sufinancira "u plus beskonačnom vremenskom okviru" one građane koji nisu odgovorni?

"Ne želimo ni zamišljati što bi se dogodilo kad bi zbog određene neodgovornosti dijela naših građana - ja sam siguran, manjeg dijela naših građana - ova turistička sezona završila ranije, ako bi slučajno došlo do lockdowna zbog vlastite neodgovornosti", rekao je također ministar.

Ministar nije istaknuo kakvim bi pravnim mehanizmom poslodavci uopće mogli primorati djelatnike na cijepljenje, nego je tek rekao da neće biti podjele između javnog i privatnog sektora te kako bi modeli trebali biti stimulativni.

"Mi očekujemo od poslodavaca da im predstavimo modele koji su stimulativni. Prvo želim reći da su to stimulativni modeli, ovdje ne govorimo o obveznom cijepljenju, ne govorimo o nametanju bilo kakve obveze, no moramo istaknuti da podjela unutar poslodavaca i društva mora biti na one koji su odgovorni i one koji su neodgovorni", rekao je.

Gotovac je ponovio da ne zna što poslodavci mogu zakonski poduzeti protiv radnika koji se ne žele cijepiti jer nitko još iz tih razloga nije pokušao dati otkaz. I Zorić je rekao da poslodavci, koliko mu je poznato, nemaju nikakav zakonit instrument da bi u takvim slučajevima mogli davati otkaz. Bude li se širila mreža uvjetovanih mjesta na koje možete doći s covid-potvrdom, smatra da će to zaobilazno tjerati ljude da se cijepe. Drugi način je da država donese propis kojim će cijepljenje učiniti obveznim, dodao je Zorić.

'Naravno, nitko neće napisati u odluci da je cijepljenje razlog'

Aladrović je rekao da obvezno cijepljenje sigurno nije opcija u ovom trenutku te da vjeruje da neće ni biti.

Gotovac ističe kako bi takvo prebacivanje odgovornosti države na poslodavce moglo poslodavce primorati na svojevorsno prikriveno nametanje cijepljenja.

Tržište ima svoju logiku i poslodavci će iznaći način kako da na neki način sankcioniraju radnike koji se nisu cijepili.

"Naravno, nitko to neće napisati u onoj lošoj odluci koju će mu dati. Naći će on neki drugi razlog ili će definirati neki drugi razlog. Možda će i sudska praksa stvoriti da činjenica da netko ne zadovoljava određene zdravstvene kriterije može biti razlog za otkaz. Dakle, to će negdje, ali rekao bih možda malo brutalnije, riješiti samo tržište. Uvijek je dobro da to bude jedna vođena aktivnost koja kreće dogovorom socijalnih partnera", rekao je Gotovac.