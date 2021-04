POSLJEDNJI UDARAC VIRSKOG NAČELNIKA: ‘Optužuje me državni odvjetnik i onda me kasnije nazove i traži da dam posla njegovoj ženi’

Načelnik općine Vir Kristijan Kapović zbog stare se presude neće moći ponovno kandidirati na tu dužnost, ali poručuje da se neće prestati baviti politikom, jer mu nitko ne može zabraniti da govori

Načelnik općine Vir Kristijan Kapović, nakon punih 18 godina na toj dužnosti, neće se moći kandidirati na lokalnim izborima zbog nedavno donesenih izmjena Zakona o lokalnim izborima, po kojima se kandidirati ne smiju oni s pravomoćnim presudama od najmanje šest mjeseci zatvora. Njega je koštala pravomoćna presuda zbog asfaltiranja starog puta na Viru još 2013. godine.

“Kači me to da sam napravio dobro djelo, da sam sukladno Zakonu o cestama, sukladno Zakonu o pomorskom dobru, jer po njemu pomorskim dobrom u ime države upravljaju općina i grad, pojačano sam održavao cestu i prometnicu kojom su prometovali automobili zadnjih 30 godina. U naravi je to put kojega je napravila još Austro-Ugarska, jer je na toj lokaciji bila stara lanterna koja je krajem 19. stoljeća preseljena na novu lokaciju”, opisao je Kapović za N1 te dodao da su radovi izvedeni u sklopu troškovnika održavanja cesta na otoku te da su raspisali natječaj i odabrali izvođača po zakonu.

“Da bi mi iz troškovnika sa 100 ulica izvukli tu jednu dionicu od 600 metara i rekli da se tu radilo o pomorskom dobru, poslali mi inspekciju i rekli da sam tu narušio autohtoni pejzaž. Država je to snimila 2011. godine, na toj lokaciji se vidi bijela cesta u istim gabaritima, u istoj dužini, vidi se šest automobila koji prometuju… Sutkinja mi je na prvoj raspravi rekla: ‘Gledajte, ako ne donesete građevinsku dozvolu do kraja rasprave…’ Prije nego što smo iznijeli svoju obranu, svoje dokaze, rekli su da će me osuditi”, objašnjavao je Kapović što se dogodilo na suđenju.

Ipak, nije mogao, a da ne komentira zakon koji ga je izbacio s glasačkih listića. “To je licemjeran zakon. Donijeli su ga saborski zastupnici, ali su sebe ekskulpirali od tog zakona.”

‘Nitko ništa nije radio od 2005. do 2021.’

Iako se zbog te presude, kojom je dobio šest mjeseci zatvora, uz dvije godine uvjetne kazne, ne može kandidirati na predstojećim izborima, virski načelnik tvrdi da ne bi još dugo bio na toj poziciji. “Neću po novi mandat, ali me to neće spriječiti u političkom djelovanju. Nisam se ja vjenčao s funkcijom općinskog načelnika i, ako ćemo otvoreno govoriti, ja sam u javnosti već rekao svoj stav, ukoliko idem na lokalne izbore ove godine, da će to biti moj zadnji mandat”, poručio je Kapović te opisao kako je izgledala njegova vladavina otokom.

“Godine 2005. sam tražio da naše akcije upravljanja prostorom, uvođenja reda u jednu sredinu koja je tri desetljeća imala karakteristiku totalnog nereda u prostoru, da mi državne institucije pomognu u nadobudnoj ideji da uvedemo red na Viru. Pa sam tražio od policije da počne raditi svoj posao. Pa sam tražio od građevinske inspekcije i inspekcije zaštite okoliša da rade svoj posao. Pa sam, da bi se suzbio rad na crno, tražio od porezne uprave i državnog inspektorata da rade svoj posao. I dobio sam figu! Ništa te institucije nisu radile od 2005. do 2021.”, grmio je Kapović te konstatirao:

“Mi smo umjesto pozitivnog primjera postali negativan primjer zato što smo uznemirili nečiju nirvanu. Oni su radili politički i institucionalni pritisak na nas. Općinska uprava se doslovno nasadila na trepavice da bi od otoka napravili pristojno mjesto”, rekao je Kapović i potkrijepio to podatkom da je od 2005. općinski proračun narastao s četiri na 45 milijuna kuna.

‘Obiteljski biznisi’ u Zadru

Poručio je da se politikom može i dalje baviti, jer mu nitko ne može zabraniti da govori. “Moja politička grupacija će nastupiti na općinskim, gradskim i županijskim izborima”, potvrdio je i prognozirao da bi u koaliciji s HSS-om, HSLS-om i umirovljenicima, mogao biti treća politička opcija u Zadarskoj županiji.

U seriji kritika dotaknuo se i administrativnog uređenja zemlje za kojeg je rekao da je zbog ratnih okolnosti bilo logično da bude centralizirano, ali je ono takvo ostalo do danas. Na svome je primjeru, doduše ne onom s asfaltiranjem ceste, uputio kritiku i pravosuđu.

“Optužuje me državni odvjetnik koji, nakon što me optuži, ne prođe niti mjesec dana, nazove me i kaže: ‘Moja žena ima odvjetnički ured, pa ako ima nekog posla, bilo bi dobro da joj nešto daš.’ Eto, to vam je hrvatsko pravosuđe. Da ne govorimo da imate obiteljske biznise u Zadru. U policiji radi jedan član obitelji, u državnom odvjetništvu drugi, u privatnom treći, a sudac je četvrti”, zaključuje Kapović.