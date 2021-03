POSLJEDNJI POKUŠAJ ‘PROJEKTA ŠKORO’: Ovo je plan i dijelovi Zagreba na koje računa. Doživi li težak poraz, to bi mogao biti kraj…

Čovjek čije se ime i karijera ponajviše vezuju uz Slavoniju, sada želi osvojiti metropolu. Hoće li mu to uspjeti ili će doživjeti novi poraz?

Miroslav Škoro kandidirat će se za zagrebačkog gradonačelnika. Neslužbena je to informacija koja je u srijedu, nekoliko sati nakon pogreba Milana Bandića, počela kružiti medijima. Službene potvrde još nema, ali zastupnica Domovinskog pokreta (DP) i Škorina sestra, Vesna Vučemilović, danas je dala naslutiti kako bi se sve moglo doznati potkraj tjedna:

“Čekamo našu zagrebačku organizaciju da odradi posljednji sastanak i do kraja ovog tjedna ćete imati našu konačnu informaciju i kandidata Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba. Vjerujem da ćete biti vrlo zadovoljni našim izborom.”

Na pitanje je li jučerašnji tajming neslužbene najave kandidature bio nezgodan jer je netom prije pokopan Bandić, Vučemilović je naglasila da oni nisu ništa službeno najavljivali: “Koliko je pratim izjave Miroslava Škore, od parlamentarnih izbora on nikad decidirano nije rekao da neće niti da hoće ići u utrku nego je tu opciju ostavio otvorenom.”

Iz Domovinskog pokreta na upit Net.hr-a nisu htjeli ništa dodatno otkriti: “Vučemilović je sve rekla u Saboru. To je to zasad”, poručili su.

Škorina četvrta velika bitka

Ankete Škori zasad ne idu u prilog – prema jučer objavljenom istraživanju Nove TV Škoro ima tek 6,3 posto i ispred njega su redom Tomislav Tomašević iz stranke Možemo, SDP-ov Joško Klisović, HDZ-ov Davor Filipović, nezavisna kandidatkinja Vesna Škare Ožbolt i Mostov Zvonimir Troskot.

Nakon predsjedničkih izbora 2019., gdje mu je ulazak u drugi krug izmakao “za dlaku”, parlamentarnih izbora 2020. gdje je njegova stranka od očekivanih 20 do 30 osvojila 16 mandata, i pokušaja osvajanja Osijeka 2008., bila bi ovo četvrta velika politička borba za poznatog glazbenika i političara. Čovjek čije se ime i karijera ponajviše vezuju uz Slavoniju, sada želi osvojiti metropolu. Hoće li mu to uspjeti ili će doživjeti novi poraz?

Iako se još ne zna koga će kandidirati Bandićeva stranka, nagađa se kako su Škori najzanimljiviji upravo birači dugogodišnjeg ‘šefa Zagreba’. Njih je, gledamo li prošle lokalne izbore, najmanje 100 tisuća. I Vučemilović potvrđuje da lider DP-a cilja na glasače desnog centra u koje se i oni Bandićevi svakako mogu ubrojiti.

Ključan je istok Zagreba

Želi li i blizu drugom krugu, Škoro će morati pridobiti većinu glasova zagrebačke desnice. Da bi to ostvario, iznimno mu je bitan istok grada Zagreba. Područje od Dubrave do Sesvetskog Kraljevca tradicionalno je, na svim lokalnim izborima dosad, biralo Milana Bandića, a i više je sklono desnim opcijama od ostatka grada. U drugom krugu lokalnih izbora 2017. godine, Bandić je tamo osvojio gotovo 70 posto glasova i tako uvjerljivu pobijedio Anku Mrak Taritaš.

Za Škoru je istok Zagreba važan i zbog predsjedničkih izbora 2019. godine kada je, na pozamašnom broju tamošnjih biračkih mjesta bio prvoplasirani kandidat, ispred Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović. Spomenuto područje, na kojem živi više od 150.000 birača, vjerojatno će biti ključno u Škorinoj kampanji.

Sljedeća zanimljiva zona je južni rub grada tj. općina Brezovica gdje je Bandić 2017. doslovce potukao Mrak Taritaš s čak 77 posto osvojenih glasova. Gradsko naselje, u kojem živi nešto više od 10.000 birača, na predsjedničkim izborima 2019., svoje je povjerenje većinom poklonilo upravo Miroslavu Škori.

Peščenica-Žitnjak bilo je još jedno vrlo jako Bandićevo uporište, a na području s blizu 50.000 birača i Škoro je 2019. dobro prošao, osobito ako gledamo dio južno od Slavonske avenije.

Škoro na predstojećim izborima za gradonačelnika može loviti glasove i u podsljemenskoj zoni te djelomično u Vrapču i Novom Zagrebu-zapad. Tu je oko 110.000 birača.

Mora pridobiti i “lijeve četvrti”

Donji grad, Gornji grad, Trnje, Maksimir, Trešnjevka sjever, Trešnjevka jug, Novi Zagreb istok, Črnomerec i Stenjevec četvrti su u kojima je Milan Bandić na posljednjim izborima izgubio, a isto tako to su i četvrti sklonije ljevici nego desnici. Iako bi podrška u “Bandićevim zonama” Škori mogla osigurati ulazak u drugi krug, daleko je to od pobjede na izborima – morao bi pridobiti značajan dio birača iz gornje spomenutih dijelova grada gdje ih živi oko 400.000.

Škoro na “desnoj strani” neće biti sam jer tu je HDZ-ov kandidat Davor Filipović pa i Mostov Zvonimir Troskot kojeg dolazak rivala sa sličnog političkog spektra nimalo ne brine:

“Smatram da sam bolji kandidat od Škore i imam puno više za ponuditi građanima Zagreba, pogotovo u smislu poznavanja financija i upravljanja velikim sistemima”, istaknuo je dodavši da se vidi u drugom krugu.

Također, najveće iznenađenje jučerašnje ankete jest i Vesna Škare Ožbolt s gotovo 10 posto podrške. Zagrepčani je trenutno puno više cijene od Škore.

‘Nije dovoljan jedan parking…’

Drugi “kolega s desnice”, Filipović, Škoru danas nije nimalo štedio:

“Mislim da će Miroslav Škoro dobiti etiketu najhrabrijeg političara u Hrvatskoj jer je mjesecima skupljao hrabrost i tek nakon što se jučer uvjerio da je pokojni gradonačelnik pokopan, najavio je svoju kandidaturu. Najhrabriji je i iz razloga jer ne znam nikoga tko je odlučio srljati u treći izborni poraz u nizu.

Podsjećam da je sudjelovao na Adventu, a svi znamo kako su se dodjeljivale kućice. I što sad? Nije dovoljna jedna kućica, nego pet ili deset? Našim je sugrađanima naplaćivao najskuplji parking u Zagrebu ispred bolnice. Nije dovoljan jedan parking, treba cijeli grad uzeti za parking?”, pita se HDZ-ov kandidat.

U svakom slučaju, nakon poraza na predsjedničkim izborima, a nakon toga i rezultata na parlamentarnima koji njegovoj stranci nije omogućio da sudjeluje u vladajućoj većini, što im je bio cilj, težak poraz na zagrebačkim izborima mogao bi ugasiti i posljednju iskru ‘projekta Škoro’.

‘Neće automatski dobiti glasove Bandićevih birača’

GLAS-ova Anka Mrak Taritaš smatra pak kako Škoro ne može automatski računati na Bandićeve glasače:

“Škoro je dugo vagao, a odlazak Bandića je bio taj jezičac na vagi i svi govore o sto tisuća Bandićevih birača, no glavnina je njegovih birača izlazila na izbore jer im je to bila radna obaveza i jer su bili interesno vezani uz Bandića. Škoro sigurno računa na te birače, ali nema tu automatizma, ne prelijevaju se glasovi s parlamentarnih na lokalne izbore, on će se morati malo potruditi. No, ima malu prednost, a to je da ne mora nikome dokazivati tko je on, ali ima i jednu manu, a to je ako ne uđe u drugi krug kako će nastaviti dalje njegova stranka”, ocijenila je.

Predstojeća predizborna kampanja više se neće bazirati na kritikama Bandića već na programima kandidata. Ono što od Škore možemo očekivati jest da, s obzirom na njegove brojne financijere, ona bude iznimno bogata.

A što na sve ovo kaže Škoro? Zasad ništa jer ga na mobitel danas nismo uspjeli dobiti. Za više detalja pričekajmo stoga taj najavljeni “kraj tjedna”.