U video komentaru tjedna razgovarali smo o Zagrebu poslije Bandića, o tome što je Plenković poručio svojim nedolaskom na komemoraciju, tko bi mogao dobiti Bandićeve glasače i ima li uz sve ove kandidate za mjesto gradonačelnika Zagreba još mjesta i za nove igrače

Plenkovićevo izbjegavanje Bandićeve komemoracije

Na komemoraciji nije bilo predsjednika Zorana Milanovića, niti premijera Andreja Plenkovića. Dok se za Milanovića zna da nije bio u dobrim odnosima s Bandićem, Plenkovićev nedolazak je ipak značajna poruka.

Činjenica je da je upravo Milan Bandić sa svojom kolekcijom prebjega držao većinu Andreju Plenkoviću u prošlom sazivu Sabora, činjenica je da je Bandić u protekle četiri godine vladao u Zagrebu upravo uz pomoć HDZ-a, a tu je i još bezbroj nevidljivih veza. Zanimljivo je da se Plenković nije usuđivao odbijati pozive Milana Bandića dok je bio živ, da se strpljivo fotografirao s njime, i prijateljski rukovao. Ali sada, nakon što je umro, Plenković mu ne dolazi na komemoraciju i započinje proces distanciranja. Sada ga izgleda počinje brinuti kontekst.

No, ako je imao ikakve planove da mu kandidat za Zagreb, Davor Filipović, uzme dio starih birača Milana Bandića, trebao je doći. Ovo je gesta koja govori mnogo o Plenkoviću kao političaru. Ovo je poruka: bio si mi dobar dok si mi bio koristan, a sada se pravim da nemam više ništa s tobom.

Tko će dobiti birače Milana Bandića?

To su prije svega svi oni koji su zaposleni u gradskoj upravi, u gradskim tvrtkama, članovi njihovih obitelji, lokalne zajednice kojima je Bandić sagradio vatrogasni dom ili sredio dio ceste. Naravno, da je on to „sređivao“ iz gradske blagajne, ali Bandić i njegovi popratni PR timovi trudili su se oko ostavljanja dojma da je to Bandić osobno sredio.

Ta formirana masa Bandićevih birača želi prije svega da sve ostane „po starom“. I oni će birati one koji im budu obećavali da će sve ostati „po starom“. Mnogi analitičari smatraju da će sada, bez Bandića, uslijediti kraj Bandićeve stranke, no, mnogo je izglednije da će ona na ovim izborima još uvijek ubrati solidan rezultat, između ostalog i na sentimentu prema gradonačelniku koji je iznenada preminuo. Također, Bandićeva stranka ima svoju strukturu posvuda u gradu, u gotovo svim mjesnim odborima, to je cijela mreža suradnika.

Dakle, za očekivati je da će Bandićeva stranka dati svog kandidata za gradonačelnika, za čuvara Bandićeve ostavštine, a ako to bude netko od jačih Bandićevih suradnika, poput Lovrića ili Kalinića ili Jelene Pavičić Vukićević – sigurno će okupiti dio glasača.

HDZ će neusumnjivo pokušati nešto uhvatiti, ali Davor Filipović sa svojim krutim držanjem teško može doprijeti do srca Bandićevih glasača koji ovih dana pale lampione za njega.

Više ima izgleda Vesna Škare Ožbolt, a najviše Miroslav Škoro – ako se kandidira.

Predizborni barometar

Najbolje i dalje kotira Tomislav Tomašević. Jer je krenuo na vrijeme, jasno i jednostavnim porukama. Primio se u širokoj javnosti kao osoba koja može donijeti promjene Zagrebu. On će sigurno pridobiti i dio radnika iz gradskih tvrtki koji su nezadovoljni uvjetima rada i plaćama, a istovremeno su svjedočili zapošljavanjima pustih menadžera i savjetnika. Naravno, za Tomaševića je važno da etablira i cijeli tim, da odgovori onima koji sumnjaju u Možemo, odnosno predbacuju da nemaju ozbiljnu organizaciju u svim dijelovima Zagreba.

Timu Možemo su također problem žestoki i opasni konkurenti – koji imaju mnogo više novaca i spremni su se umrežiti i s „crnim vragom“ za pobjedu. Sjetimo se samo kako je Miroslav Škoro na proteklim izborima iznenada iskočio i kako je iza njega bila grupacija finacijera i lobista koji su maštali o preuzimanju najjačih državnih kompanija.

HDZ ima moćnu infrastrukturu, i neograničene financije, ali ne slažem se s onima koji smatraju da će ta financijska premoć HDZ-u donijeti i rezultat na lokalnim izborima. Sjetimo se samo koliko je koštala kampanja Drage Prgometa koji je ipak bio spretniji i poznatiji kandidat od Davora Filipovića za kojeg se jasno pokazalo da mu komunikacija i javni nastup nije jača strana.

Od centra na desno, pa i motiviranjem Bandićevih birača, mogla bi ojačati Vesna Škare Ožbolt, a posebno bi mogao iskočiti Miroslav Škoro. Ne zato jer je vrstan političar, nego zato jer je poznato ime, jer bi mogao obećavati da će paziti na ostavštinu Milana Bandića. A i iza njega se valja financijski jak lobi koji bi mogao biti motiviran da se prikopča na Zagreb, tu zlatnu koku koju je Bandić i njegova ekipa nesmiljeno čerupao proteklih dvadeset godina..