Zašto Glavaš ne izlazi na izbore i što je to spremio Ivan Vrdoljak? Situaciju na istoku Hrvatske analizira Net.hr-ov dopisnik iz Slavonije Goran Flauder

Mogu li gradonačelnici Osijeka i Belišća, koji s velikim povjerenjem sugrađana obnašaju drugi mandat, te bivši gradonačelnik Đakova u četiri uzastopna mandata, osobnom popularnošću u svojim sredinama nadomjestiti izigrano povjerenje birača, spaljenu vjerodostojnost stranke na čijoj su izbornoj listi i urušeno dostojanstvo njena donedavnog predsjednika, simbola besramne političke trgovine u Hrvata koji listu nosi, usprkos svemu tomu privući dostatnu podršku za prelazak izbornog praga?

Mogu li, dakle, nestranački Ivan Vrkić, Dinko Burić i Zoran Vinković kao “zečevi” Ivana Vrdoljaka na listi HNS-a u IV. izbornoj jedinici istrčati predizbornu utrku toliko dobro da čovjeku, koji si je sam polomio noge, budu proteza za još jedno uskakanje u saborske klupe?

Od odgovora na to pitanje ovisi potencijalno ne samo Vrdoljakova politička karijera i budućnost. Naime, USKOK otprije nekoliko godina istražuje njegove odluke i postupke kao ministra gospodarstva u Milanovićevoj vladi zbog sumnji na počinjenje koruptivnih kaznenih djela na štetu poreznih obveznika i državnog proračuna. A biti saborski zastupnik ili član vladajuće koalicije, makar i u sjeni, pokazalo se u praksi učinkovitijom zaštitom pred kaznenim progonom od klasičnog zastupničkog imuniteta.

DRAMATIČNA NOĆ: Malo je falilo da Šeks rasturi osječki HDZ, podržao ga i Plenković; Inzistirali su na čovjeku za kojeg baza ne želi ni čuti

‘Pukovnik ili pokojnik’

Zna to jako dobro, do prije nekoliko godina pravomoćno presuđeni ratni zločinac, a danas opet samo osumnjičenik kojemu se za najteža kaznena djela ponovno sudi, Branimir Glavaš. Zbog toga po svaku cijenu u Sabor nastoji ugurati svog čovjeka, Josipa Salapića, koji je i proteklih godina s pozicije državnog tajnika Ministarstva pravosuđa nadgledao pravosudni postupak svom stranačkom šefu.

U tomu ga svesrdno podržava i pomaže mu dugogodišnji politički mentor i danas vrlo utjecajni veteran HDZ-a, po mnogima dijabolični arhitekt hrvatske pravne države, Vladimir Šeks. Time štiti i sebe od umakanja u mračne događaje iz 1991. o kojima, s obzirom na blisku suradnju s Glavašem u to doba, mora znati mnogo više i drugačije od onoga što je svjedočio pred Sudom, zbog čega ga je sudac javno prozvao za lažno svjedočenje.

Vrdoljak i Glavaš, premda naizgled pripadaju suprotstavljenim političkim miljeima, imaju mnogo zajedničkoga na predstojećim izborima. Prvo, sličnu potrebu za zaštitnim saborskim kišobranom od neugodnih posljedica. U postizanju tog cilja niti jedna cijena nije im previsoka.

Glavaš je pristao regionalnu stranku čiji je predsjednik – HDSSB – isključiti iz izborne utrke kako ne bi HDZ-u oduzeo glasove, jer obje reflektiraju na isto biračko tijelo. Zauzvrat je tražio sigurni ulaz Salapića u Sabor. Vrdoljak je silan novac ulupao u kampanju svoje izborne liste kako na lokalnim, tako i na najjačim nacionalnim medijima, ravnopravno “iskačući iz paštete” s najvećim hrvatskim političkim strankama i njihovim koalicijama. S obzirom na politički rejting i popularnost HNS-a, moglo bi to biti najskuplje plaćeno zastupničko mjesto osvoji li ga, ili pak dosad najveća promašena predizborna investicija u neovisnoj Hrvatskoj.

Vrdoljak-Glavaševi ljudi

Drugo, obojica se “furaju” na regionalne sentimente i “prodaju” kao zaštitnici i beskompromisni promicatelji interesa Slavonije. Glavaš na tim krilima leti 15 godina, a Vrdoljak je HNS-u u kampanji u IV. izbornoj jedinici dodao i agendu “Pokret za Slavoniju”. Odmah iza sebe na listu je stavio provjereno popularne lokalne političare, Vrkića i Vinkovića te na atraktivno 14. mjesto i Burića, nastojeći takvim izbornim inženjeringom kreditirati stranku čiji je sav politički kapital potrošio u prethodnom mandatu. Sva trojica u bliskoj prošlosti važila su za “Glavaševe ljude”, a danas izbornu utakmicu trče za Vrdoljaka. To im je treća poveznica!

Burić i Vinković, kao istaknuti HDSSB-ovi zastupnici, u sabornicu nisu smjeli ući bez bedža na reveru s porukom da je Glavaš “heroj, a ne zločinac”, dok je Vrkić po vlastitu priznanju postao direktor Glasa Slavonije na poziv tadašnjeg župana Glavaša. Jedini slavonski dnevni list Glavaš je, naime, s pajdašima iz HDZ-a osvojio dokapitalizacijom, priloživši krivotvoren račun za kupnju opreme Slavonske televizije i radija uvećan za dva milijuna maraka u odnosu na izvorni. Još te 1992. sva tri medija postrojio je u novoosnovani “Medijski centar”, o čemu je Nacional potanko pisao ljeta 2000. godine.

Dok je služio zatvorsku kaznu, Vrkić ga je nazvao ratnim profiterom pa mu se poslije ispričao pred Sudom i na proslavi Dana Grada u osječkom HNK-u, u svečanom obraćanju sviti predvođenoj predsjednicom Republike, Kolindom Grabar Kitarović, posebno istaknuo nazočnoga Glavaša nazivajući ga prijateljem, nastojeći ga tako javno rehabilitirati.

Gorka sjećanja na slatka obećanja

Iza Vrdoljakovih grandioznih najava velikih investicija, pokretanja razvojnog ciklusa, otvaranja tvornica i radnih mjesta te povrata iseljene mladosti u voljenu Slavoniju, što najavljuje na lecima podijeljenim biračima na kućne adrese, nadvijaju se sjene jednako tako obećanih, najavljenih i neprovedenih investicija u “njegovu Osijeku”.

Sugrađani mu još pamte kako je kao zamjenik gradonačelnika 2010. obećavao grandiozni Aquapark na gradskom kupalištu Copacabani vrijedan 7,5 milijuna eura te preuzimanje sustava naplate parkiranja od privatnog poduzetnika. Zbog toga je osnovao i posebnu gradsku tvrtku na čije je čelo iz Zagreba doveo svoga prijatelja, Tomislava Šerića. Od projekta je naglo odustao uz lakonska objašnjenja da se to Gradu – ne isplati. No, njemu je dobro krenulo i ubrzo potom s novom je suprugom uselio u novi stan nadomak središta grada.

Moderna plinska elektrana vrijedna 450 milijuna eura još je jedna kula od karata u Vrdoljakovu Potemkinovu selu koju je s ministarskog mjesta najavljivao Osječanima od 2013. godine, premda su stručnjaci tvrdili da je neisplativa. Trebala je proraditi prije tri godine, a ostala je samo u projektu plaćenom milijunima. Dakle, nekima je ipak bila isplativa…

Ironija sudbine?

Tek iza skupine neovisnih “zečeva”, na Vrdoljakovoj listi eto drugog čovjeka HNS-a i najkotirajućeg Slavonca u stranci, potpredsjednika Stjepana Čuraja te predsjednice osječke podružnice Žane Gamoš, koja na reklamnom spotu uz širok osmijeh prima cvijeće od nositelja liste. Kiseo je to osmijeh za ambicioznu zamjenicu osječkoga gradonačelnika koja bi rado u Sabor, ali ne može preko utjecajnog bivšeg predsjednika kojemu će i na proljetnim lokalnim izborima po svemu sudeći prepustiti kandidaturu.

Čovjek je očito hiperutjecajan u stranci pa ga i novi predsjednik, Predrag Štromar, poziva da se s njim i ministricom Blaženkom Divjak na presici ukaže javnosti. Na pitanje glasnogovorniku osječko-baranjskog HNS-a, Vladimiru Hamu, što je Vrdoljak u stranci da im nosi listu u IV. izbornoj jedinici, Ham nam je odgovorio krajnje jednostavno: ništa formalno! On je, jednostavno, Ivan Vrdoljak.

Bit će ironija sudbine bude li neki Vrdoljakov “zec” preferencijski ušao u Sabor ispred njega. Da “tri konja gizdava” ne misle vući uzalud, govore i osobni prilozi od nekoliko tisuća kuna kojima financiraju svoju preferencijalnu kampanju ufajući se u svoje prirodne birače, ali i imidž koji misle da imaju izvan svojih gradova. Jedino Vrkić baš ne izgara za time i, kako smo obaviješteni, u krugovima bliskih osoba najavljuje da bi mandat ipak prepustio drugome. Tj. prvome!

“Da nije bilo Vrdoljaka i njegove ideje da me SDP i HNS kandidiraju za gradonačelnika, još bih kosio travu oko vikendice u Aljmašu”, govorio je Vrkić o procvatu svoje političke karijere. Danas zasigurno više ne bi kosio ništa, jer zbog posljedica srčanog udara i dviju teških operacija na srcu te moždanog udara, jedva hoda i otežano govori. Donedavno je samo dva do tri puta tjedno dolazio u ured uz pomoć svoga vozača i nakon kratkih sastanaka sa suradnicima odlazio. Zadnjih dana to je češće, no više ne dočekuje ministre ni veleposlanike, niti polaže vijence i rijetko potpisuje ugovore.

Usprkos tomu, prije nekoliko dana RTL je objavio da upravo Vrkić prima najveću gradonačelničku plaću u Hrvatskoj. Suradnici govore kako više nema strpljenja nikoga slušati dulje od nekoliko minuta. To, međutim, Vrdoljaka ne priječi da ga ipak nudi biračima za predsjednika Sabora, podsjećajući kako je prije gotovo dva i pol desetljeća mirio Hrvate i Srbe u mirnoj reintegraciji pa će sada, iskusniji, pomiriti i saborske zastupnike… Eto, tko kaže da i Vrdoljakove bajke nisu evoluirale?

Opstrukcija političkog djelovanja

Osim HDZ-a s Projektom Slavonija i HNS-a s Pokretom za Slavoniju, na upražnjeno mjesto HDSSB-a uskočio bi i njegov nekadašnji predsjednik i župan Vladimir Šišljagić, s novoosnovanom strankom Snaga Slavonije i Baranje. Takve porođajne muke nije prošla niti jedna među više od 160 političkih stranaka u Hrvatskoj. Ništa neobično, jer sabotirali su je stari partneri: Glavaš i HDZ.

Prvo je Branimir Glavaš DORH-u kazneno prijavio Šišljagića zbog navodnog krivotvorenja zapisnika s Osnivačke skupštine SSB-a, navodeći da joj nije nazočio potreban broj osnivača.

“Posljednjeg, 30. dana roka za registraciju stranke, Ministarstvo uprave zatražilo je ispravke osnivačkih dokumenata i neke dodatne podatke. Toliko su pažljivo analizirali popis osnivača da su kod šest članova pronašli sitne nedostatke: pogrešan broj u OIB-u, slovo u prezimenu (č-ć) i slično. Kada smo to obavili, nakon proteka još 30 dana poslao sam požurnicu i tada mi iz Ministarstva javljaju da obustavljaju registraciju zbog kaznene prijave Branimira Glavaša. Policija nas počinje obrađivati kao da smo najgori kriminalci i šest mjeseci obilazi svakog od 98 osnivača sa skupštine osim mene i zapisničara”, priča nam Šišljagić kako je to izgledalo:

“Ispitivali su ljude s kime su se dovezli na Osnivačku skupštinu, kakve su zavjese bile u dvorani, prijetili im provjerom na poligrafu… Pod prijetnjom kaznene prijave morali su potpisati da neće otkrivati sadržaj razgovora s istražiteljima. Dolazili su ljudima na radna mjesta službenim vozilima i u policijskim odorama, u selima ostavljali policijske automobile pred kućama naših članova koji su morali kolegama i poznanicima objašnjavati o čemu se radi. Neke su ispitivali zašto su se učlanili baš u Snagu Slavonije i Baranje, zašto nisu izabrali neku pametniju opciju? Neke su zvali i u policijsku postaju na ispitivanje… Na kraju, Glavaševa je prijava odbačena 31. svibnja 2019. i više nije bilo prepreka za registraciju SSB-a. No, tada kreće opstrukcija ministra Lovre Kuščevića“.

Pregledavajući spise, Šišljagić je uočio kako je sva policijska izvješća Općinsko državno odvjetništvo moralo dostavljati Županijskom na provjeru. Premda je ministar Kuščević još u lipnju znao da je Glavaševa prijava odbačena, odbijao je registrirati SSB sve do odlaska s funkcije. Tek im se u listopadu, nakon dolaska novoga ministra Malenice, javila službenica Ministarstva i zamolila da im ponovno pošalju Statut jer su ga oni navodno izgubili.

Za takvo sabotiranje političkog rada protivno Ustavu, zakonima i demokratskoj praksi, Kuščevića nitko nije prijavio DORH-u, posebno ne one iz sjene koji su to od njega tražili ne bi li unedogled odgađali pojavu nove regionalne stranke u Slavoniji. Jer ako već Glavaš žrtvuje vlastitu stranku kako ne bi konkurirala HDZ-u, neće valjda HDZ-ovi ministri na tome prostoru dopuštati “oporbenu situaciju”, kao što je niti Franjo Tuđman nije dopuštao u Zagrebu, odbijajući formalno potvrditi nekoliko oporbenih gradonačelnika. Neke Tuđmanove navade HDZ, vidimo, ponosno čuva.