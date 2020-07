POSLJEDNJA ANKETA PRIJE IZBORA: Svaki glas je bitan! Prema posljednjoj anketi Restart koalicija pobjeđuje za tek 1 mandat

RTL u suradnji s Promocijom plus završava ciklus ekskluzivnog istraživanja političkih preferencija po izbornim jedinicama

Nakon četiri zagrebačke izborne jedinice, pa sjevera Hrvatske i Slavonije, donosimo rezultate i za preostale tri izborne jedinice: VIII., te dvije najjužnije, IX. i X. U Istri i Kvarneru Restart izlazi u koaliciji s IDS-om i PGS-om. Ta opcija uvjerljivo pobjeđuje (46,6%) no manje uvjerljivo u odnosu na prošle izbore 2016. kada su zajedno osvojili gotovo 60 posto glasova. Nešto lošije u odnosu na tada prolazi i HDZ (18,7%), a treći izbor ovdje je koalicija oko platforme Možemo s 5,6 posto.

Slijede Most (4%), Domovinski pokret (3,9%) i koalicija oko Živog zida (3,7%). Ostali nemaju šanse za mandat, a svih šest lista bore se za dva granična mandata. Preračunato, fiksne mandate ovdje imaju samo Restart koalicija – čak devet mandata i HDZ tri mandata. Obje su opcije blizu osvajanju jednog dodatnog graničnog. Od ostalih opcija blizu graničnog mandata još je jedino lijevo-zelena koalicija dok Most, Domovinski pokret i koalicija oko Živog zida za to imaju manju šansu.

Dalmatinska IX. jedinica

Što se Dalmacije tiče, u IX. izbornoj jedinici je HDZ prvi izbor – osvaja gotovo 40 posto, a dvostruko manje (20,1%) ima Restart koalicija. Obje su opcije bolje prošle prije četiri godine, gotovo polovina birača koji su izišli na izbore zaokružili su HDZ. Postotak koji je HDZ od tada izgubio sada ima Domovinski pokret (točno 10%). Most je na devet posto, a slijede četiri stranke okupljene oko Stipe Petrine s 5,1 posto. Na meti svih pet opcija su dva granična mandata.

Preračunato, HDZ ima fiksnih sedam, a blizu su i osmom graničnom. Restart ima tri i također je blizu dodatnog graničnog. Domovinski pokret ima jedan siguran mandat i nešto je udaljeniji od dodatnog graničnog. Istu takvu situaciju ima i Most dok Stipe Petrina kojeg podupiru Živi zid i ostali nema fiksnog mandata, a dalji su i od mogućnosti osvajanja graničnog.

X. najjužnija jedinica

Trećina glasova (33,3%) u X. izbornoj jedinici prema ovome istraživanju ide HDZ-ovoj listi, a za RESTART četvrtina (24%). Slijedi Domovinski pokret s 10,8 posto, a ponovno je vidljivo da baš taj postotak nedostaje HDZ-u u odnosu na rezultate izbora 2016. Most je na 8,1 posto, slijedi koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom (4,8%) i HGS – stranka Željka Keruma (3,9%). Pet lista ovdje se bori za jedan granični mandat.

Preračunato u mandate, HDZ osvaja šest fiksnih i manju mogućnost za dodatni granični mandat, koalicija Restart osvaja četiri fiksna uz veću mogućnost za granični i Domovinski pokret dva fiksna i udaljeniji su od dodatnog graničnog mandata. Most ima jedan fiksni mandat, a i koalicija oko Stranka s imenom i prezimenom i stranka Željka Keruma udaljeniji su od graničnog mandata, a fiksnog, prema istraživanju, nemaju.

Ukupni rezultat

Kada bismo sve granične mandate pribrojili listama koje ih prema istraživanju imaju najviše šanse osvojiti, konačni je rezultat nakon obrađenih svih 10 izbornih jedinica da Restart koalicija osvaja 56 mandata, HDZ mandat manje, 55, a Domovinski pokret Miroslava Škore, 18 mandata.

Mandate u Saboru osvajaju još Most, njih šest, zeleno-lijeva koalicija oko platforme Možemo je vjerojatno na tri mandata, a statusu parlamentarne stranke može se nadati i Živi zid s jednim mandatom. Treba reći da su ovo ukupni rezultati za 140-ero zastupnika i da nedostaje 8 manjinskih zastupnika kao i 3 mandata dijaspore no jasno je da većine bez dodatnih koaliranja – nema.

Istraživanje potvrđuje predviđanja o napetoj, tijesnoj borba glavnih konkurenata, nezanemarivoj trećoj opciji, ali i borbi ostalih, manjih opcija, za što više mandata kao i za ostvarenje parlamentarnog statusa. Napomena da je istraživanje pokazalo i značajan postotak neodlučnih birača koje političke opcije mogu pridobivati sutra do ponoći.

Istraživanje je ekskluzivno za RTL provela agencija Promocija plus na uzorku od 700 ispitanika po svakoj izbornoj jedinici.

Istraživanje je ukupno provedeno od 22. lipnja do 1. srpnja, a greška uzorka je +/- 3 cijela 7 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.