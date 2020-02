ONI SU BILI U DOMU: ‘Nazivali su me kopile. Dođe mi da pobjegnem i vrištim’; ‘Imala sam tri godine kada me mama ostavila na plaži i otišla…’

U domovima za nezbrinutu djecu je više od 3000 djece koja samo čekaju da ih netko odvede kući i pruži pažnju koju nikad nisu imali. “Ne može dom odgojiti nas kao djecu, tu treba obitelj”, rekla je Sabina i dodaje: ‘Makar i šarena, duginih boja. Sve je bolje od crne koja ostavlja ovakve posljedice’

Već mjesecima se priča o Ivi i Mladenu – istospolnom paru kojem je čak i Ustavni sud dao zeleno svjetlo da postanu udomitelji. Ne mogu zakonski posvojiti dijete, ali mogu udomiti i žele obiteljsku atmosferu podariti upravo najteže udomljivoj djeci – onoj s poteškoćama u razvoju. No, Centar za socijalnu skrb rekao im je ne. Svi su o tome stvorili svoj stav. I za i protiv, tako se podijelio i ostatak nacije, ali one kojih se to tiče nitko ništa ne pita. Oni su svi iz različitih dijelova Hrvatske i ne poznaju se. Različitog su spola, dobi, zanimanja, ali veže ih ista priča, bili su dio istog sustava, ostavljeni, zanemareni, zlostavljani ili kako se to službeno voli reći – djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi kakvih je u Hrvatskoj trenutačno više od tri tisuće.

Osobe koje su djetinjstvo provele u domu ili u udomiteljskoj obitelji za RTL Potragu progovorili su o tome što misle o dvjema mamama i dvama tatama.

‘Uvijek sam htjela da netko dođe po mene, ali nitko nije došao’

Sabina Filko Gabaj iz Zagreba otkriva o čemu je razmišljala kada je bila u domu: ‘O obitelji, uvijek sam htjela da netko dođe po mene, ali nitko nije došao’.

“S pet godina sam završila u domu, nepunih pet godina, 1997. ili 1998. Zbog nasilja u obitelji sam izdvojena od strane oca i pokojne majke tad”, prisjeća se Sabina koja je sa starijom sestrom i bratom završila prvo u Nazorovoj, kasnije u SOS selu Lekenik. Bez mogućnosti da je itko posvoji jer otac zlostavljač za to nikada nije dao dozvolu.

“Sjećam se prvog osnovne, oni svi dolaze s mamom i tatom, a ja dolazim s Vlastom, s mojom SOS mamom u školu i gledaš one koji imaju mamu i tatu, a ti ju zapravo nemaš mamu i tatu”, prisjeća se Sabina. Život prije odlaska u dom slabo pamti. Potisnula je ta ružna sjećanja. O svojoj biološkoj obitelji i strahotama koje su ona, sestra i brat u njoj doživjeli, čitala je u spisima Centra za socijalnu skrb. U domu su dobili hranu i krov nad glavom, ali ih je život ondje, kaže, zauvijek obilježio.

“Nazivanje da si kopile, da su te roditelji ostavili u osnovnoj školi i tako te gluposti i onda zapravo tu samim time ti upijaš da si ti drugačiji”, rekla je Sabina. Bilo je u tim domovima u kojima je odrastala i ljubavi, divnih odgajatelja, ali njima, tako duboko oštećenima, to nije bilo dovoljno.

“Imate ih i stvarno bore se oko vas, ali opet ne mogu 24 sata bdjeti nad puno djece i pružiti tu ljubav koji bi zapravo trebala pružiti obitelj. Ja dan danas imam u svojoj glavi, nemoj to napraviti svojoj djeci, ako se ikada išta dogodi bolje ih pusti da odu u obitelj nego da mi borave narednih 18 godina u domu, znam da bi ih ubila s time”, rekla je Sabina.

Danas joj je 27 godina i za mjesec dana rodit će svoje peto dijete. Uživa u majčinstvu, ali sad neke rane još jače bole.

“Otac mi je bio okrutan i težak, ali mi je svejedno nedostajao. Još uvijek mi nedostaje. Baš sam pričala više puta prijateljima kad sam iscrpljena, možda bi bilo bolje da sam se sad mami isplakala na ramenu, možda tati ne znaš”, rekla je Sabina.

Udomili su je s 13 godina: ‘Sve sam imala, samo što je bilo prekasno’

No, oni kojima i danas povremeno plače na ramenu su njezini udomitelji. Nakon tri dječja doma i jednog popravnog, s 13 godina su je smjestili u obitelj, kod Nade i Branka.

“To je prva obitelj koju sam imala. I njima je bilo teško, jer ja sam bila već sustavno uništena. Dokrajčena. Ali da su mi bili kao otac i majka – definitivno”, rekla je Sabina i dodala: ‘Sve sam imala tamo, nije mi falilo ničega. Imala sam krov nad glavom, kruh, emocionalno, sve sam imala, znači sve, samo što je bilo prekasno”, rekla je Sabina. Ali je prvi put doživjela da je roditeljski grle, ljube i maze: ‘Uvijek su mi češkali kosu prije spavanja i radili frizure i išli smo na nastupe i tad sam se uključila i u KUD, svašta nešto’.

“Ja bih bila sretna da je bilo tko po mene došao. Nebitno što ja kažem, nisu meni smetale ni tete u domu, nisu one krive, ali ne može jedna teta biti na nas 10, 15. Ja sam za svaki oblik udomiteljstva. Možda će tom djetetu biti čudno da, imam dvije mame ili dva tate, ali mislim da je opet bolje da imaš i dvije mame i dva tate nego da si u nekakvom domu”, rekla je Sabina.

“Ljudi to gledaju moralno po svojim načelima, ali nitko ne pita kakao je nama bilo u domu. Kažem, da su mi došle dvije mame, dva tate bilo bi me možda briga kao dijete, ali možda bi mi oni pružili što mi treba. Možda bi me netko kasnije u životu osuđivao ima dvije mame, dvije tate, ali OK, možda imam čak bolje nego ti, ti odrastaš u nasilju ovako, onako, ja sam možda odrasla adekvatno, ali ti nisi”, govori Sabina.

Jer posljedice života u domu su strašne i ostaju zauvijek. “Dođe mi nekad da pobjegnem i vrištim, vrištim, vrištim, vrištim jer se još uvijek zapravo nisam suočila s onom realnošću da saznam što je bilo u djetinjstvu pa odlazim i psihijatru i psihologu”, rekla je Sabina.

Ivana je imala tri godine kada ju je mama ostavila na plaži i otišla

Ivana Vuzem Britvec iz Karlovca kaže da ima dvoje djece i da dnevno sto puta čuje: ‘mama, mama, mama, mama’, ali ona to nije imala kome reći.

“Ni jedno dijete ne završi u udomiteljstvu zato što je htjelo. Ili zato što mu se to sviđa. Ja mislim da bi svako dijete voljelo i željelo imati normalnu obitelj. Normalnog oca, majku, toplinu. Ljubav. Nježnost”, rekla je Ivana. Ona to nije imala. Mama ju je, kad je imala tri godine, ostavila na plaži i otišla. Smjestili su je kod oca i bake, ali nakon devet godina očevog nasilja socijalni radnici vratili su je mami. Tu su je dočekale dvije nove sestre i tko zna koji očuh po redu.

“Rijetko kad je bila normalna situacija, bez svađe, prepucavanja ili neke vrste maltretiranja. Meni je bilo pod normalno, da dođeš doma skuhaš, opereš, očistiš to sam smatrala kao pomoć mami. Međutim ja sam svoju školu zanemarivala samim time što nisam imala vremena za sebe”, rekla je Ivana. O onim najružnijim situacijama ne želi u detalje. I majka i otac su još uvijek živi i, bez obzira na sve, želi ih poštedjeti. Ali, sve je jasno kad krene pričati o svojim udomiteljima.

“Dočekali su me raširenih ruku što je meni bilo izrazito čudno kad dođeš negdje, a oni onako s oduševljenjem su me grlili, ljubili. Stalno su me ispitivali, jel trebam nešto, da ih uvijek sve mogu pitati. Imala sam uvijek napravljen doručak, budili su me ujutro, kad sam došla iz škole dočekao bi me ručak. To nikad prije nisam imala”, rekla je Ivana.

Kod udomitelja je završila kad joj je bilo 17 godina i to tako što je sama molila socijalne radnike da je odvedu i spase.

“Bilo je teško naviknuti se. Neko vrijeme sam imala grč u želucu. Isuse Bože, kako će reagirati, što će danas biti, jesam li nešto krivo napravila, hoće li se netko derati na mene, hoće li se ljutiti na mene, hoće li me mrko gledati, hoću li biti u kazni. Drugačije je, možda je to bilo prvi puta da, na neki način, neću reći osjetiš ljubav, ali osjetiš toplinu”, rekla je Ivana.

Njezine sestre nisu bile te sreće. “Kako sam spasila sebe, tako su na žalost moje dvije sestre završile u domu. Ja sam otišla od mame tu se dogodio cijeli raspad sistema. Mama se više nije mogla brinuti za njih dvije, jer ja sam bila desna ruka mami. U redu, ali možda da se i za mene netko pobrine”, rekla je Ivana.

‘Često se rasplačem na školskim priredbama’

Danas je i sama majka. Lucija i Filip su joj centar svemira. Govori nam isto što nam je govorila i Sabina. Sad je još svjesnija što sve ona nije imala.

“Dosta često se rasplačem na školskim priredbama. Ti gledaš nju, a točno vidiš kako dijete traži gdje je roditelj, da je tu, da mu mahne i da mu bude podrška. Ja to nisam imala. Nije me imao tko doći gledati, nije me imao tko zagrliti poslije nastupa ili pljeskati. Nekako to više rastužuje što recimo ja imam oca, majku, ali oni nemaju baku i dedu”, rekla je Ivana. Filip izvodi pokuse, svira tamburicu, Lucija uči dva strana jezika, obilazi sve aktivnosti za nadarenu djecu. Ali Ivana, svejedno, ponekad još uvijek sumnja u sebe.

“Vode me svugdje, brinu se za mene, ako meni nešto ne ide oni će probati mi pomoći na bilo koji način. Ne bih si mogla poželjeti ni jedne bolje mame i tate”, rekla je Ivanina kći Lucija Britvec.

“Ja vjerujem da će svaka udomiteljska obitelj bila jednospolna ili dvospolna vjerojatno pružiti tom djetetu i školovanje i nježnost i ljubav i podršku i sigurnost. Vjerojatno će djeca biti zbunjena, ono Isuse Bože kako to, mislim da bi se u školi trebao promijeniti odgoj, jer odgoj kreće od doma”, rekla je Ivana.

A jedna topla, nježna obitelj ovoj djeci može promijeniti život.

“Ja da se mene pita ja bih opet otišla u udomiteljsku obitelj, bilo kakvu, ali definitivno bih. Veliko hvala za sve što su učinili za mene, da nije bilo njih ja ne bih danas bila ovdje gdje jesam. Ne bih imala ovo dvoje mojih prekrasnih čarapana i ne znam tko zna gdje bih završila”, rekla je Ivana.

I Sabina i Ivana plodovi su heteroseksualnih roditelja. No, to im nije donijelo sretno djetinjstvo. Kao ni tisućama ostalih koji samo čekaju da ih netko odvede kući i pruži pažnju koju nikad nisu imali. “Ne može dom odgojiti nas kao djecu, tu treba obitelj”, rekla je Sabina i dodaje: ‘Makar i šarena, duginih boja. Sve je bolje od crne koja ostavlja ovakve posljedice’.

Robert Zuber: Nije ovo rasprava o gej pravima, ovo je rasprava o pravu djeteta

“Moja prva sjećanja su uz mamu i tatu, onda poslije sjećanje na brata koji je isto udomljen, ne biološki brat, ali moj brat. I to neko ozračje unutar te obitelji koje je meni pokazalo što obitelj u toj toplini može biti”, prisjeća se novinar Rubert Zuber za RTL Potragu i dodaje: ‘Ja sam imao roditelje, obitelj, divne roditelje koji su na kraju krajeva učinili sve da ono što ja jesam danas je zahvaljujući njima’.

Zuber je svoju životnu priču ispričao prije deset godina u autobiografskom dokumentarcu ‘Izgubljeni sin’. Biološkog oca nikad nije upoznao, a majka ga je ostavila malo nakon rođenja. S godinu dana došao je udomiteljima koje i danas zove mamom i tatom. Jer to su jedini roditelji u njegovu životu. I bolje, kaže, ne bi našao ni da ih je sam birao.

“Ta samost kako sam je ja nazvao, je nešto o čemu ne zna nitko osim te osobe, dječaka, djevojčice koja je tu samost prošla i onda nemojte se praviti da vi tu samost znate i da vi možete tu samoću na neki način razumijeti i vi ćete nam dijeliti na koji način bi se mi trebali s tom samoćom nositi”, rekao je Zuber.

Zuber nudi i kreativnije rješenje.

“Pa ajmo, ako smo ostrašćeni učinimo sve, da svaki od tih koji ima vjerski, ideološki, obrazovni, bilo koji razlog, da se oštro odlučno suprotstavi, ako gej par uzme jedno dijete i udomi neka ga preuzme on ako je protiv njih”, rekao je Zuber.

“Nije ovo rasprava o gej pravima, ovo je rasprava o pravu djeteta koje čubi u nekom od domova, dok mi ideološki raspravljamo, dok postoji jedan par pa makar to bio i gej, kako bi sa strane rekli, koji im želi pružiti dom”, nadodao je Zuber.