ŠTO JE KAOS NA JADRANU OSTAVIO IZA SEBE? More ulazilo u kuće, tisuće ostale bez struje, stabla i grane na cestama blokirali promet…

U Zadarskoj županiji je bilo odrona kamenja u Jurjevcu i Rovanjskoj

More je zbog velike razine plime ulazilo u kuće na rivi u noći s utorka na srijedu, a neka su dalmatinska mjesta ostala i bez struje.

Odron kod Omiša

U srijedu oko 2 sata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji more je zbog velike razine plime na Lapadskoj obali došlo do ulaza u kuće na rivi. U nekoliko kuća more je ušlo u prizemlja i putem odvodnih kanala. Konavoski vatrogasci brzo su došli ispumpati vodu, ali su prekinuli intervenciju dok se more ne povuče. Lapadska obala je zatvorena za sav promet od 3 sata. Sve je obišla voditeljica dubrovačke Službe civilne zaštite Dubrovnik i nema dojava o ozlijeđenim osobama.

Južni vjetar jutros oko 3 sata ponovno je počeo jačati i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Stablo je palo preko većeg dijela državne ceste D8 u naselju Brzat (Omiš) pa se promet odvijao uz regulaciju policije. U naselju Pisak (Omiš) na prometnicu je pao odron. Zbog kvara na VP 10kV Broćanac, od 2.10 do 3.30 sati bez opskrbe električnom energijom bili su potrošači u naseljima Broćanac, Korušca, Lećevica i Kladnjice. Od 4 do 6 sati primljene su dojave o poplavljivanju nekoliko obiteljskih kuća i poslovnih prostora u Kaštel Štafiliću, Trogiru, Segetu, Kaštel Sućurcu.

Bez struje 1800 ljudi

U Šibensko-kninskoj županiji zbog visoke razine mora, tijekom noći, ispumpavala se voda iz prizemnih prostorija u Rogoznici i Vodicama. More je poplavilo i dijelove obale u Šibeniku, Rogoznici, Vodicama i Tisnom. Zbog jakog vjetra i grmljavine, 1,02 sati bez opskrbe električnom energijom su potrošači u naseljima Konjevrat, Žaborić, Grebaštica, Jadrtovac, Špardići, oko 1800 korisnika.

Jučer su šibenske vatrogasne postrojbe imale 25 tehničkih intervencija i uklanjale su stabla i predmete s prometnica i kuća na području Šibenika, Grebaštice, Brodarice, Vodica, Tisnog, Zatona, Primoštena i Dubrave, a komunalne tvrtke imale su još 13 intervencija – stradala su četiri vozila i kiosk u Šibeniku, a nasukale su se dvije jedrilice otrgnute s veza. Zbog kvara, bez električne energije kraće vrijeme bili su potrošači elektroopskrbnog sustava u naseljima Dubrava kod Šibenika, Primošten Burnji, Protege- Danilo Biranj i Siverića kod Drniša, dok se kvar u napajanju kninskog vodovoda u mjestima Golubić i Strmice još uvijek otklanja.

U Zadarskoj županiji je bilo odrona kamenja u Jurjevcu i Rovanjskoj, poplavljen je kolnik na Obali kneza Trpimira u Zadru, otrgnuta je brodica u Karinskom zaljevu, a bilo je i oštećenja. Tijekom noći primljeno je više dojava o padanju stabala i grana na prometnice u Zadru, Bibinjama i Sukošanu.

Zbog jakog vjetra u Primorsko-goranskoj županiji bilo je problema u pomorskom i cestovnom prometu, a na riječkoj tržnici zbog vjetra se podiglo mora.

U Istri poplavljeni dijelovi Umaga

Olujno nevrijeme praćeno jakim južnim vjetrom i kišom zahvatilo je i Istarsku županiju. Poplavljeni su dijelovi Umaga koji su najviše izloženi južnom vjetru – Riječka ulica, Moela i Trg Slobode u starom gradu gdje su umaški vatrogasci imali tri intervencije zbog prodora vode u stambene i ugostiteljske objekte. Pulski vatrogasci ispumpavali su vodu u kući u naselju Smoljanci u općini Svetvinčenat. U naseljima Sv. Petar u šumi, Kanfanar, Oprtalj i Sv. Lovreč prekinuta je opskrba električnom energijom. Zaprimljeno je i nekoliko dojava o nagnutim stupovima HEP-a te oštećenim prometnim znakovima.

Osim toga, pulski vatrogasci uklonili su i skelu koja je pala na kuću, rovinjski vatrogasci su pomaknuli četiri vozila s rive, a s vađenjem vozila iz vode borili su se i u Poreču na kolniku kod Antenala. Promet na Istarskom ipsilonu od 5.52 sati je u prekidu od čvora Kanfanar do Pule zbog vode na kolniku, najviše kod čvora Bale.