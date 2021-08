Prošlo je više od godine dana od katastrofalnog pomora pčela u Međimurju. Zbog prskanja insekticidom uništeno je više od 1100 košnica te ubijeno više od 50 milijuna pčela.

Iako su pčelari obeštećeni novcem iz europskih fondova, posljedice pomora će osjećati godinama. Uz to, krivac još nije pronađen.

"To je bilo katastrofa kad se to desilo. To je bilo trovanje da čovjek ne može opisati. Ja nisam vjerovao. Prvo su hrpe bile ispred pčelinjaka, a što je bilo u košnici doznao sam tek poslije. To je sve bilo puno nevjerojatno. To je trajalo mjesec dana, to trovanje. Kad si vukao van, to su samo pčele padale", prisjetio se za HRT pčelar Antun Tot.

Krivi su pesticidi?

Zlatku Vrtariću iz Inkejevice pored Podturna uništeno je tridesetak košnica. U stare su košnice su htjeli useliti nove rojeve pčela, ali svi su propali. Zato je sve košnice i vosak - spalio. No, prije toga je angažirao veterinarske inspektore da prikupe dokaze. Kasnije su se uključili policija i državno odvjetništvo.

Profesorica Ivana Tlak Gajger je analizom uzoraka zaključila da nije riječ o bolesti, jer bi u tom slučaju bila zahvaćena okolna sela. Pčelari su ionako sumnjali u trovanje, što je kasnije dokazano laboratorijskim analizama. No, otrovi su pronađeni tek u tragovima, pa nisu službeni dokaz uzroka pomora. No, postoje indicije da su za sve krivi neki ratari koji su svoje kulture "zalili" trostruko većim dozama pesticida od dozvoljenih.

Unatoč pomoći, petina pčelara odustala

Tota i Vrtlarića to nije pokolebalo. Četrnaest mjeseci nakon pomora neumorno rade i obnavljaju pčelinjake. U tome im je pomogla država, ali i lokalna samouprava.

"Srećom uskočila je država, 760 kuna po košnici smo dobili za izgubljenu dobit, a i raspisan je natječaj za nas koji smo stradali da si nabavimo novu opremu. Ovim se putem želim zahvaliti svima koji su uskočili u pomoć, oni dobro znaju koji su", govori Vrtlarić.

Unatoč tome, petina pčelara je odustala od daljnje proizvodnje. Kažu da od 2015. nema dobre godine. Pogodili su ih mrazovi, klimatske promjene, zagađenja, pa i trovanje. Savjetovali su im da šute i rade, no oni su alarmirali sve institucije. Kakvu-takvu odštetu su dobili, ali krivci nikad nisu odgovarali.