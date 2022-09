Usjevi su, u nevremenu prošlog četvrtka, uništeni i na području-Bjelovarsko bilogorske županije gdje poljoprivrednici još uvijek saniraju štete. Najteže su stradali gospodarski objekti na području Grubišnog polja. Ostali su bez krovova, pa su i stoka i hrana za njih danima kisnuli. Što im sada hitno treba poljoprivrednici su uživo objasnili ministrici poljoprivrede Mariji Vučković koja je poslijepodne nakon Grubišnog Polja otišla i do Čazme.

RTL Danas je posjetio najpogođenije gospodarstvo u potrazi za odgovorima - može li to imanje nastaviti živjeti i kako preživjeti do pomoći države? Nevjerojatna je silina oluje koja je bacala limene krovove, kao da se radi o običnom papiru. Nevjerojatna je bila njena snaga.

'Nisam mogao vjerovati da je ovo moguće...'

"Sva sreća što u tim trenutcima nisam bio kod kuće. Bio sam udaljen nekih tridesetak kilometara. Roditelji su bili kod kuće i sin, a veći dio obitelji je bio malo dalje. Kad nam je sin poslao snimke, nisam mogao vjerovati da je moguće da se ovako nešto dogodi", kaže za RTL Danas poljoprivrednik Darko Gerenđir.

Prepričava kako je, kada je dolazio sve bliže svom domaćinstvu, imao osjećaj da ide u "nešto nepoznato". "Ne mogu to opisati", kaže. Komadi lima su bili razbacani okolo po cesti, a poljoprivrednik ih je dovukao nazad traktorom.

"To su table po 10 metara koje su letjele zrakom i preko ceste… Sva sreća što nitko nije stradao. Sreća u nesreći", kaže Gerenđir. Kod susjeda, unuk je bio kod kuće i dogodila im se slična stvar. "Mali je bio u tom objektu, a taj objekt je odnijelo… To je strašno. Dio naše gospodarske zgrade bio je kod trećeg susjeda, vise limovi po drveću… To je kao film strave i užasa", kaže naš sugovornik.

Tamo je danas bila i ministrica Marija Vučković. "Ja se zahvaljujem njoj na ovoj posjeti i ona je rekla da će pomoći maksimalno koliko budu mogli", prepričava. A kolika je procjena ukupne štete? "Nisam ništa još zbrojio. Bilo je grubih procjena, cijene su jako otišle gore… Rekli su nam da će poslati procjenitelja", kaže Gerenđir.