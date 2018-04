Zastupnik srpske nacionalne manjine u Saboru dobio je mail na koji nije ostao ravnodušan.

Milorad Pupovac na svom je Facebook profilu objavio mail koji je dobio od jednog, očito, nesimpatizera. Mail je bio vrlo kratak.

‘Pupy, ZA DOM SPREMNI je bio i ostat će prastari HRVATSKI pozdrav!!!!! ZDS!’, glasi sadržaj poruke.

Zanimljivo je da je gospodin, koji se ispod ovog maila potpisao imenom i prezimenom, u cc stavio cijeli niz ljudi, od novinara, šefa oporbe, zastupnika romske manjine, pa sve do premijera i predsjednice.



Pupovac nije ostao ravnodušan. Ne zbog same poruke koliko zbog nereagiranja nadležnih na takve situacije i činjenice da nam je veličanje ratnih zločinaca postalo normalno.

‘Jučer u 2.05, dobio sam mail u kojem me netko s imenom Mladen Kostić pozdravlja sa ZDS, te navodi da je “ZA DOM SPREMNI prstari HRVATSKI pozdrav!!!”

Nije prvi put, od ovog nekog, a nije prvi put ni od drugih nekih.

Nije prvi put e-mailom, ni Facebookom, ni pismom, a ni na ulici.

Vjerojatno nije prvi put ni na dan sjećanja na žrtve Jasenovačkog logora, a nisam siguran je li prvi put da se isti šalje na znanje predsjednici, premijeru i predsjedniku Sabora. Prvi put sam odgovorio i objavio.

Tek da se vidi koliko smo se navikli na to da je normalno da se i u vrijeme i na mjestu komemoracije žrtvama genocida/holokausta i ratnog zločina veliča pokret i režim koji je za njih odgovoran.

Unatoč odluci Ustavnog suda i odredbi Kaznenog zakona prema kojoj je to kažnjivo djelo.

Osuda zločina u Jasenovcu bez osude ovog pozdrava bilo gdje i bilo kad se on pojavljivao, nije potpuna.

Iskazivanje pijeteta žrtvama jasenovačkim bez osude svega što veliča zločinačku NDH i ustaški pokret, predstavnici naroda žrtava i antifašisti kojima se šalju ovakve poruke teško mogu doživjeti kako bi trebalo’, napisao je Pupovac.