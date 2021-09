Nakon što su školski obroci u Bjelovaru poskupjeli za 30 posto, RTL upravo doznaje da će se val dizanja cijena proširiti i na druge osnovne škole u državi.

Roditelji u Bjelovaru dosad su po obroku plaćali šest kuna, odsad će devet, a kao razlozi se navode poskupljenje namirnica i uvođenje kvalitetnije hrane u školski jelovnik.

Neminovno moralo doći do povećanja

"Školski obrok poskupio je tri kune. Dakle, to je mjesečno povećanje sa 120 na 160, odnosno 180 kuna, ovisno o broju dana u mjesecu", izjavila je Martina Supančić, ravnateljica Prve osnovne škole Bjelovar.

"Poskupljenja nikad nisu popularna, ali roditelji su i sami svjesni da je, s obzirom na povećanje cijena, neminovno moralo doći do povećanja cijena školske prehrane", istaknula je Supančić.

Zeleno svjetlo ravnateljima, donosi u nastavku RTL, dala je gradska uprava, ali pod uvjetom da učenici dobiju kvalitetniju hranu od domaćih proizvođača.

"Razmišlja se o poskupljenju, osobito oni koji imaju pet, pet i pol do šest kuna. Mi razmišljamo o poskupljenju, primjerice već neke druge županije imaju devet kuna, ovisno od škole do škole, županije do županije", navela je Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

Predsjednica udruge ravnatelja planira slično i u svojoj školi u Novskoj:

U Bjelovaru povećan broj zainteresiranih

"U našoj školi je ostalo šest kuna, međutim promišljamo da ćemo morati dići cijene obroka. Nismo još radili izračune za koliko točno, ali definitivno isto možda za kunu do dvije", rekla je Mirosavljević.

Unatoč poskupljenju, u Bjelovaru se nije smanjio broj zainteresiranih za školsku prehranu. U odnosu na lanjski rujan zabilježeno je povećanje:

"Roditeljima je ipak bitnija kvaliteta, da dijete pojede nešto što je zdravo, kvalitetno i toplo", poručila je Supančić.