Kad cijene divljaju u svijetu, Hrvatska prati trendove. Zato se građani plaše dodatnih troškova. Električna energija je za poslodavce već poskupjela, što u Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju neopravdanim. Kažu da Hrvatska struju ne proizvodi samo iz fosilnih goriva, nego i iz obnovljivih izvora.

"Koliko ja znam Bog nije poskupio ni sunce ni vjetar ni vodu, a svo troje daje upravo Bog. Prema tome to ne bi smjelo biti na udaru općeg poskupljenja električne energije", kazao je za RTL Danas Damir Zorić, glavni direktor HUP-a.

'Ako lokomotiva ne vuče, i vagoni zaostaju'

S druge strane, ministar gospodarstva kaže da u idućih nekoliko mjeseci za domaćinstva neće poskupjeti ni struja ni plin.

"Ne treba očekivati rast cijene plina za kućanstva. Vrlo je važno da prođemo sezonu grijanja na taj način. Što se tiče cijene struje u sljedećih nekoliko mjeseci također očekujemo stabilnu cijenu struje. Dakle, kućanstva u Hrvatskoj ovim prvim udarom neće biti pogođena", rekao je ministar Tomislav Ćorić.

No, uz energente rastu i cijene građevinskog materijala, osobito metala, što izaziva jak udar na građevinski sektor.

"Građevinarstvo je taj zamašnjak koji pokreće i vuče naprijed sve druge. Ali ako njima ne ide… ono, ako lokomotiva ne vuče, i vagoni zaostaju", tvrdi Zorić.

Službeni zahtjev za povećanjem cijene nije stigao

To bi moglo dovesti u pitanje i dugoročne državne planove poput ostvarivanja projekata iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Zato Vlada reagira i donosi zaključak kojima sugerira naručiteljima javnih projekata da analiziraju cijene i, u slučaju većih troškova, aneksima ugovora dogovorno podijele trošak s izvođačima radova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Naručitelj zajedno s izvoditeljem radova će analizirati kada je došlo do povećanja, koje je to povećanje, i onda će sukladno zakonu o javnoj nabavi postojati mogućnost da vi neke stavke priznate i dodatno platite", objasnio je Oleg Butković ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zbog rasta cijena materijala i projekt Pelješkog most bi mogao poskupjeti. Službeni zahtjev izvođača za povećanje troškova, tvrdi ministar, nije stigao.

"Nikakve službene informacije niti u ministarstvo mora, a provjerio sam, i u Hrvatskim cestama nije došao", rekao je Butković.

Cijena se može povećati do 10 posto bez promjene ugovora

Iz China Road and Bridge Corporationa za RTL su kazali da su ponosni što sudjeluju o izgradnji važnog projekta, ali na direktan upit namjeravaju li povećati troškove gradnje nisu se referirali, nego samo navode da će svoje ugovorne obveze ispuniti. A u ugovoru stoji da se cijena može povećati do 10 posto bez promjene ugovora.

"10 posto je fiksni iznos koji je nepromjenjiv. Preko tog iznosa eventualno se može doći do nekakvog…ako pokazatelji to pokažu i ako izračuni sukladno ugovornoj dokumentaciji to pokažu, o njima se može analizirati", pojasnio je Goran Legac, voditelj projekta izgradnje Pelješkog mosta.

Pojednostavljeno, deset posto od ugovorene 2 milijarde kuna za most, dakle 200 milijuna, Kinezi mogu zatražiti bilo kad. Isto mogu zatražiti i izvođači na pristupnim cestama. To bi ukupan trošak projekta povećalo za 430 milijuna kuna, a da nitko ne mijenja ugovor.