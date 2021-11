Od ponoći su na snazi nove, više cijene, premium goriva dok su cijene onih "osnovnih" još uvijek blokirane uredbom Vlade na 11,10 kuna po litri za eurosuper 95 i 11 kuna za eurodizel.

Vlada je prošlog tjedna na još mjesec dana produžila ograničenje cijene "osnovnih" goriva, dok je naftnim kompanijama dozvolila slobodno formiranje cijena premium goriva. I kod prve promjene, njihova je cijena odmah i porasla.

Razlika između spremnika najjeftinijeg i najskupljeg benzina 36 kuna

Prema informacijama portala cijenegoriva.info, benzin eurosuper + je na Ininim i benzinskim postajama AdriaOil porasla na 11,37 kuna, što je 27 lipa više po litri od osnovnog goriva - eurosuper 95.

Cijene eurosupera 100 su još i više pa će se za njega morati izdvojiti od 11,60 kuna na Tifonovim benzinskim postajama, do 11,81 kunu na Ininim, a 11,83 kuna na Petrolovim i benzinskim postajama Crodux Derivata.

Prema ovim podacima, vozači koji će željeti "točiti" malo kvalitetniji benzin u svog limenog ljubimca po prosječnom spremniku od 50 litara će morati izdvojiti 13,5 kuna više za eurosuper plus, ili od 25 kuna u najjeftinijoj varijanti za eurosuper 100 ili 36,5 kuna u najskupljoj varijanti. Ako pogledamo sve cijene benzina, od 11,10 kuna fiksiranih Vladinom uredbom, do 11,83 kuna za najskuplju litru, cijena prosječnog spremnika od 50 litara kreće se od 555 kuna pa sve do 591 kune.

Spremnik najskupljeg dizela 15,5 kuna skuplji od fiksirane cijene

Kod eurodizela su razlike još i manje. Vlada je njegovu cijenu fiksirala na 11 kuna po litri, na Tifonu bolja inačica nazvana CLASS euroDIESEL BS se prodaje za 20 lipa više, na Ininim i AdriaOil benzinskama eurodizel + stoji 11,31 kunu, dok Petrol i Crodux Derivati najskuplji eurodizel prodaju za 11,33 kuna. Razlika između najjeftinijeg i najskupljeg eurodizela je 33 lipe po litri.

Prosječni spremnik od 50 litara za dizelaša iznosi 550 kuna, ako vozač natoči po cijenu koju je fiksirala Vlada. Deset kuna skuplji je spremnik CLASS euroDIESEL BS na Tifonu, a na Ini i AdriaOilu za rezerevoar skupljeg dizela platit ćete 565,5 kuna, dok će na Petrolu i kod Crodux Derivata to iznositi 566,5 kuna. Jednostavnom računicom dolazi se do toga da je spremnik najskupljeg dizela 15,5 kuna skuplji od cijene koju je fiksirala Vlada.

Benzinske moraju imati gorivo po fiksiranim cijenama

Podsjetimo i da je Vlada uredbom naftinim kompanijama dala dvije mogućnosti, a u obje one moraju osigurati na svojim benzinskim postajama gorivo s fiskiranim cjenama od 11,10 za benzin i 11 kuna po litri za dizel. Prva mogućnost je da je naftna kompanija dužna na svakoj benzinskoj postaji osigurati Eurosuper 95 i eurodizel, a ostala premium goriva može prodavati po cijenama kojima žele, a druga da ako na benzinskoj postaji ne postoji mogućnost kupnje 'običnog' goriva nego samo premium, tada je naftna kompanija dužna primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od zamrznute cijene.