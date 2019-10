POSKUPIO ODVOZ SMEĆA PA JE SVEJEDNO JESTE LI SAMAC ILI U BROJNOJ OBITELJI: Obrtnici bijesni jer će otpad morati plaćati isto kao shopping centri

Po novom, u istoj su se kategoriji našli i iznajmljivači apartmana s dvije sobe i hoteli s njih 200

Odvoz otpada je već prije drastično poskupio u Primorsko-goranskoj županiji, a kako bi se spriječio novi udar na građane, udružili su se komunalci cijele županije, pišu Vijesti.hr. Naime, nova Vladina Uredba o gospodarenju otpadom mogla bi donijeti nove probleme – neki će imati poskupljenje veće od tisuću posto! To je zapravo razlog ujedinjenja komunalaca koji traže ustavnu ocjenu nove uredbe.

Stvorio se niz nelogičnosti kada je u pitanju cijena odvoza otpada pa će tako mali obrtnici i veliki trgovački centri plaćati isto i to 606 kuna! Sezonski kafić u Crikvenici vodi Siniša Čakarević čiji će kafić biti u istoj kategoriji kao i benzinska pumpa kada se počne primjenjivati nova uredba o otpadu, što znači da će fiksni dio računa i za kafić i za crpku biti isti. I tako dok će Siniši cijena odvoza rasti, njima će padati. Siniša je za RTL komentirao da je nekada plaćao 158 kuna za odvoz, a s novom uredbom iznos će se popeti na 240 što smatra nezgodnim.

SVI RADE PO PRINCIPU ‘SNAĐI SE DRUŽE’, A GRAĐANIMA PRIJETE PAPRENE KAZNE: ‘Nažalost, imamo problem, a država ga potiče…’

Ista cijena odvoza otpada i za male i za velike

Kada je po srijedi plaćanje fiksnog dijela usluge, u Crikvenici ističu nove nelogičnosti kojih ima jako puno. Tako će primjerice objekt brze hrane površine 30-ak četvornih metara plaćati isti iznos kao veliki trgovački centar.

“Šoping centru pada s 9.700 kuna na 606 kuna fiksne naknade mjesečno, a fast food koji radi sezonski i to u puno manje kvadrata plaćat će istu cijenu od 606 kuna, a plaćao je dosad 53 kune”, navodi za RTL Lovorko Gržac, direktor Komunalnog društva Eko-Murvica.

To znači da će cijena odvoza biti 11 puta viša. Što se tiče kućanstava, komunalci kažu da više nije važna ni kvadratura stambenog prostora ni broj ukućana. U praksi to bi značilo da će fiksni dio odvoza otpada jednako plaćati i samac koji živi u stanu od 40 kvadrata i peteročlana obitelj koja živi u dvostruko većem stanu. Po novom, u istoj su se kategoriji našli i iznajmljivači apartmana s dvije sobe i hoteli s njih 200. To je jako iznenadilo građane Crikvenice.

‘Uredba je korak unatrag’

“Ako se budemo slijepo držali uredbe i onoga što ona propisuje, jedna pravna osoba koja iznajmljuje jedan apartman s jednim ležajem plaća isti fiksni dio kao i hotel s ‘x’ ležajeva”, pojašnjava Gržac.

Čak 11 komunalaca iz Primorsko-goranske županije kažu da je ova Vladina uredba zapravo korak unatrag. Drže da je uredba u koliziji s važećim zakonskim stavkama i zato su tražili ocjenu njezine ustavnosti. Korisnike smiruju tako što obećaju da uredbu ne misle provoditi.

SPREMA LI SE NOVI GIGANTSKI UDAR NA DŽEPOVE ZAGREPČANA: Odvoz smeća drastično poskupljuje, plaćat će se i dvostruko više?