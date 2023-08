"Oderali su njih, sitne, ali oni koji kradu po milijardu i milijune - da njih deru, ovi bi mogli živjeti", komentirala je Veronika iz Slavonskog Broda slučaj sugrađanke koja je kažnjena s ukupno 680 eura jer je cijenu bureka digla za 1,58 kuna, a jogurta za 1,27 kuna u razdoblju od 1. do 18 siječnja ove godine nakon što je u Hrvatsku uveden euro.

"Vlasnica je iskoristila uvođenje eura da bi neopravdano povećala cijene pa tako dovela potrošače u nepovoljni financijski položaj", objasnili su na sudu koji joj je odrezao kaznu od 666 eura i 13,28 eura prekršajnih troškova.

No sve ostale, koji su digli cijene kasnije inspektori nisu dirali, a na taj paradoks upozoravaju i u Centru za potrošače.

Od prvog siječnja do početka veljače pravne osobe kažnjavane i zbog malog povećanja cijena. "Ali s druge strane onaj tko je poskupio 1. ožujka taj nije sankcioniran i te cijene su ostale", rekla je za RTL predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača Tanja Popović Filipović, prenosi Danas.hr.

A koliko je sve otišlo gore, na svojoj koži najbolje osjete građani. "Poskupilo je sve, od 10 do 30 posto, zavisi od proizvoda i od proizvođača", istaknula je Jasna.

"Život je poskupio, sve je poskupjelo. Gdje ovo vodi, stvarno ne znam", zabrinut je. U Centru za potrošače bilježe i povećanja cijena i u lipnju i srpnju pa poskupljenjima kao da nema kraja. "Kada potrošač uđe u trgovinu i kada želi zaokružiti tu svoju potrošačku košaricu, to su poskupljenja ukupno od nekakvih 10 do 15 eura po šopingu", pojasnila je Popović Filipović.