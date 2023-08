Na Hvaru se naplaćuje dnevni boravak - i to dva eura po osobi, piše Slobodna Dalmacija. Ovog ljeta mogli smo pročitati da ljudi u Hrvatskoj novce izdvajaju za sve i svašta, a najpopularnija tema bile su i, po mnogima, visoke cijene. Ipak, još nismo naišli na to da se usluga "dnevnog boravka" na nekoj plaži naplaćuje. No, i to je slučaj na jednom od najskupljih hrvatskih otoka, u kampu "Mlaska" u općini Sućuraj.

"Da smo korisnici kampa - u redu, treba naplatiti nešto što je pod koncesijom, no koliko mi je vidljivo na dostupnim internetskim stranicama, taj kamp uopće nema koncesiju na plažu, a kamoli koncesiju koja uključuje naplatu korištenja kupališta i mora!", započinje priču jedna posjetiteljica koja je svoje negativno iskustvo podijelila s kolegama iz Slobodne Dalmacije.

Na računu navedena usluga dnevnog boravka

Shvatila bi, dodaje, da mora platiti parking, no njezin automobil uopće nije bio parkiran unutar kampa, već izvan. Ipak, u kampu su joj rekli da mora platiti tri dnevne karte za kupanje na plaži, za tri odrasle osobe.

"Ne ležaljku ili suncobran ili parking, nego platiti dva eura 'po glavi', znači šest eura za nas troje koji ćemo se kupati na njihovoj plaži", ljutito je otkrila čitateljica. Na računu koji je dobila, jasno je navedena usluga dnevnog boravka na plaži.

Posjetiteljica se pita čega je, točno, cijena dva eura: "kojeg boravka, što to naplaćuju? Korištenje plaže? Po kojem to zakonu mi netko tko ima kamp može naplatiti korištenje kupališta?". Ona nigdje nije vidjela plan za koncesiju i gospodarenje tim područjem, a kako je doznala, taj kamp koncesiju niti nema. Kupalište je pomorsko dobro koje se nikome ne smije naplatiti.

"Prema Planu upravljanja pomorskim dobrom Općine Sućuraj i utvrđenim granicama pomorskog dobra iz studenoga 2008. godine, dozvole za korištenje ležaljki (35 komada), suncobrana (30 komada), aqua parka, škrinja za sladoled, podmornice za razgledavanje morskog dna, jedrilica i brodica na vesla, štandove za prodaju rukotvorina, kiosk, ugostiteljske terase i drugo. izdane su za uvalu Mlaska", saznaje Slobodna Dalmacija.

Međutim, tu nigdje nije navedena usluga naplaćivanja "dnevnog boravka".

