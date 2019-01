MINISTROV SAVJETNIK DUŽAN KAO GRČKA? ‘Banka mi za tvoj kredit uzima trećinu plaće, a ti voziš auto od 50 tisuća eura’

Na dužnost posebnog savjetnika Gugo je imenovan odlukom Vlade na zatvorenom dijelu sjednice što je potvrđeno iz Ministarstva gospodarstva, te da ima ugovor o suradnji

Posebni savjetnik za krizno komuniciranje ministra gospodarstva Darka Horvata, Ante Gugo, koji je poznat u javnosti kao bivši šef zagrebačkog dopisništva Nedjeljne Dalmacije i zamjenik glavnog urednika tih novina u devedesetima, ima problema s vraćenjem dugova, te već godinama jamci vraćaju njegove kredite pokušavajući ga natjerati sudskim putem da podmiri svoje obveze, piše Jutarnji list.

Radio i za Karamarka

Na dužnost posebnog savjetnika Gugo je imenovan odlukom Vlade na zatvorenom dijelu sjednice što je Jutarnjem potvrđeno iz Ministarstva gospodarstva, te da ima ugovor o suradnji.

Prema podacima registra Trgovačkog suda, posebni savjetnik je sa suprugom, koja radi u zagrebačkom Uredu za graditeljstvo, vlasnik j.d.o.o.-a Natura Scripta, registriranog za širok spektar djelatnosti – od izdavaštva, preko poslova javnog informiranja i propagandnih usluga, do lovstva i pripremanja hrane.

Kako doznaje Jutarnji, Tomislav Karamarko ga je 2016. godine za iznos od 10.000 kuna s PDV-om angažirao kao stranačkog savjetnika za komuniciranje. Međutim, to nije trajalo dugo.

SPLIĆANIN U BLOKADI ZBOG TUĐEG KREDITA: ‘Bez obavijesti sam ovršen kao jamac i dugujem 1,1 mil. kuna’

Nije se javljao na pozive

Nije tajna da je Gugo podizao više bankovnih kredita zbog čije su neuredne otplate njegovi jamci godinama doživljavali neugodnosti. Brojni novinari koji su surađivali s njim su mu i sami bili jamci i godinama su kasnije primali opomene i prijetnje ovrhama jer Gugo svoje kreditne obaveze nije uredno podmirivao.

Naime, u drugoj polovici devedesetih četvero nekadašnjih novinara Slobodne Dalmacije – Ivanka Toma, Anita Belak Krile, Sandra Carić i Bruno Lopandić bili su jamci za jedan od Guginih kredita.

Kada su iznenađeni jamci pokušavali dojaviti da im banka šalje prijetnje ovrhom, ovaj ne bi odgovarao na njihove telefonske pozive ili bi mijenjao telefonske brojeve.

Troje jamaca

Željko Sičaja, koji je bio dugogodišnji prijatelj Ante Guge, ispričao je svoje iskustvo. Inače, široj javnosti Sičaja je poznat kao jedan od trojice aktera “afere Dubai” u kojem su trojica zaposlenika Porezne uprave osuđena zbog primanja mita i zloupotrebe položaja. Kako je Sičaja pomagao, a nije se okoristio dobio je najblažu uvjetnu zatvorsku kaznu na šest mjeseci.

Gugo je za kupnju stana u središtu Zagreba u Privrednoj banci podigao kredit od 100.000 njemačkih maraka uz kamatnu stopu od 10 posto u rujnu 1997. godine za koji je imao troje jamaca: Željka Sičaju, svoju suprugu i tadašnju tajnicu u zagrebačkom dopisništvu Nedjeljne Dalmacije, kojoj je Gugo bio nadređen.

SUD POVJEROVAO FANTOMSKOM KAMATARU: ‘Vratili smo mu sve novce, a on nam već godinama ne želi odblokirati stan’

Zapao u financijske probleme

“Prve opomene pred ovrhu zbog njegova neplaćenog kredita dobio sam 2000. godine. Pokušavao sam doći do svog ‘prijatelja’, ali nije mi se javio, a u svibnju 2002. banka je ovrhom njegovu ratu kredita od 1278,16 kuna počela skidati s mog računa. Tu sam ratu plaćao gotovo četiri godine, do siječnja 2006.”, kazao je sada bivši prijatelj.

“Nove ovrhe zbog njegova stambenog kredita počele su mi stizati u svibnju 2011., ali ovaj put u iznosu od 1600 kuna mjesečno. Lagao mi je da je zapao u financijske probleme. Molio sam ga da otplatu kredita preuzme njegova supruga, koja je također jamac za taj kredit i koja je zaposlena u gradskoj upravi, ali uzalud”, ispričao je Sičaja.

‘Kako možeš dopustiti da mi banka za tvoj kredit uzima trećinu plaće, a ti voziš auto koji košta najmanje 50.000 eura’

“Ratu njegova kredita od 1600 kuna otplaćivao sam sve do veljače 2014., kada sam promijenio poslodavaca. U to vrijeme sreo sam ga slučajno u gradu – vozio je Jeep Patriot 2.0 L iz 2008. Zaustavio sam ga i pitao: ‘Pa čovječe, kako možeš dopustiti da meni banka za tvoj kredit uzima trećinu plaće, a ti voziš automobil koji košta najmanje 50.000 eura’, a on je šutke prošao pokraj mene. Provjerio sam i vidio da je automobil registriran na tvrtku Zov prirode d.o.o., čiji je vlasnik. Imao je još jednu tvrtku, i on i supruga su zarađivali, a ja sam vraćao njihove dugove. Sve tvrtke su mu zbog poreznog duga završile u blokadi”, ispričao je Sičaja.

Dužan je kao Grčka

Sičaja je podignuo tužbu protiv Ante Guge u kojoj je tražio da mu vrati 40.429,80 kuna plaćenih za njegov stambeni kredit. Sredinom 2014. godine zagrebački Općinski sud presudio je u Sičajinu korist, ali se Gugo žalio. Zagrebački Županijski sud odbio je Guginu žalbu u lipnju 2016. godine jer nije dokazao da je vratio dug

“Iako imam pravomoćnu ovršnu ispravu, taj novac do danas nisam dobio, a ne znam i kad ću. Kad sam otišao u Finu, doznao sam da je moja ovršna isprava o prisilnoj naplati na 33. mjestu i da on, prije nego što moja ovrha dođe na red, mora isplatiti 2,221.443,93 kuna duga temeljem 32 ovršne isprave. Dužan je kao Grčka”, tvrdi bivši prijatelj posebnog savjetnika.

U ime Guginog stambenog kredita s računa Sičaje od prosinca 2015. do lipnja prošle godine skinuto je 49.600 kuna i za taj se iznos tek priprema podići tužbu

“Duguje mi oko 200.000 kuna, što je veći dio njegova stambenog kredita i ne znam hoću li uspjeti naplatiti taj dug”, kaže Sičaja, piše Jutarnji list.