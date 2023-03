Zbog radova na pruzi državna granica - Savski Marof - Zagreb Glavni kolodvor, između Zapadnog do Glavnog zagrebačkog kolodvora od 20. ožujka do 2. travnja promet će teći jednim kolosijekom te se očekuju kašnjenja do 15 minuta, izvijestili su u petak iz HŽ Infrastrukture.

Projekt "Obnova pruge na dionici Zagreb Zapadni kolodvor (uključivo) - Zagreb Glavni kolodvor (isključivo)“, naveli su iz HŽ Infrastrukture, provodi se na kratkoj, ali jednoj od najprometnijih dionica u Hrvatskoj koja se nalazi na sjecištu koridora RH1 i RH2 i kojom na dan prođe oko 150 vlakova.

Pružna dionica duga 3,5 kilometra iznimno je važna za međunarodni teretni i gradsko-prigradski prijevoz, dodaju.

"Ispričavamo se putnicima zbog kašnjenja te molimo za razumijevanje jer radovi se izvode kako bi putovanje željeznicom bilo brže i udobnije", stoji u priopćenju.

Projekt vrijedan 29,2 mil. eura, završetak radova sredinom 2024. godine

Obnova navedene dionice počinje od stajališta Kustošija, koje je obnovljeno prošle godine, pa do ulaza u Zagreb Glavni kolodvor. Radovi obuhvaćaju cjelovitu obnovu gornjega i donjega pružnog ustroja, sanaciju mostova i izgradnju propusta, izgradnju uređenih površina za pristup putnika, radove na signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima itd.

Procijenjena vrijednost projekta je 29,2 milijuna eura, sredstva su u cijelosti osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), radove izvodi tvrtka Swietelsky, a završetak radova planiran je sredinom 2024. godine.

Po završetku vlakovi će tom dionicom moći prometovati brzinom do 120 km/h, podignut će se razina sigurnosti i interoperabilnost, a povećat će se propusna moć pruge i mogućnost prijevoza većeg broja putnika u dnevnome migracijskom prometu, istaknuli su iz HŽ Infrastrukture.