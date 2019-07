POŠAST ELEKTRIČNIH ROMOBILA: Pokorili su svijet, pa tako i Zagreb, no postoji velik problem. Njemačka i Francuska već su ih zabranile

Donedavno smo mislili da su romobili, mnogima omiljeno prijevozno sredstvo iz djetinjstva, ostali lijepa uspomena iz devedesetih godina. Međutim, oni su se vratili na velika vrata, i to u električnom izdanju pa pokorili svijet

Svatko tko je unazad godinu dana prošetao većim gradom u Hrvatskoj mogao je zamijetiti “jurilice” na dva kotača koje imaju mnogo veću brzinu nego običan romobil ili bicikl. Dok su se neki s e-romobilima vratili u djetinjstvo pa se nostalgično “furaju” gradom, pješaci i biciklisti pitaju se gdje bi vozači romobila trebali voziti. Razlog za to je što ih se može vidjeti kako jure i biciklističkim stazama, ali i pješačkom stazom te ih se ponekad može vidjeti i u prometu s motornim vozilima.

S obzirom na svoju brzinu, koja se kreće od 20 do 40 km/h (neki čak mogu doseći i brzinu od 70 km/h), električni romobili su iznimno brzi i zbog toga predstavljaju opasnost i za pješake i za bicikliste. No, u našem Zakonu vozače električnih romobila tretira se kao pješake te za njih ne vrijede pravila kao za vozače električnih bicikala.

Prema tome, električni romobili trebali bi se kretati po pješačkoj stazi. Nije Hrvatska jedina ostala zatečena novim vozilima jer je trend električnih romobila zakoračio iznenada na globalnu scenu. Zato pojedine zapadne zemlje zabranjuju vožnju e-romobilima jer još nisu sigurne što učiniti s njima. Kakvo je stanje kod nas? Znaju li uopće vozači električnih romobila gdje bi se trebali kretati i koju zaštitnu opremu moraju imati?

Prometni stručnjak: ‘Električni romobili velika su opasnost’

Domaći prometni stručnjak Željko Marušić ispričao nam je koje se sve opasnosti kriju kada su u pitanju električni romobili. Osim što su električni romobili opasnost za pješake i bicikliste, oni predstavljaju opasnost i za same vozače tih vozila. On tvrdi da kada bi došlo do bliskog susreta između primjerice e-romobila i bicikla, gore bi prošao vozač romobila. Jedan od razloga krije se u kotačima koji nisu dovoljno debeli za vožnju, jer ako kotač samo upadne u neku rupu na stazi, posljedice za njega mogu biti kobne. To znači da i male nepravilnosti predstavljaju opasnost. K tome, dodaje Marušić, vozilo je iznimno brzo i tiho što je dodatan rizik za sudionike u prometu.

“Sklop električnog vozila usporedio bih s invalidskim kolicima. Primjerice, težište električnog romobila je 150 cm, ali postaje mnogo više kada na njega stane čovjek jer tada imate i težište vozila i osobe. Naprimjer, to nije slučaj s automobilima jer ondje su vozači sigurniji jer ne ovise samo o svom i automobilskom težištu. Problem s romobilima je u malim kotačima i u visokom težištu sklopa vozila i čovjeka”, objasnio je.

Marušić smatra da bi Zakon trebalo hitno mijenjati, ali napominje da nije samo Hrvatska nespremna za ova moderna vozila, nego je taj problem izražen na globalnoj razini. Stručnjak pojašnjava da se problem krije u tome što nije dobro definirano gdje bi se e-romobili trebali voziti jer ih se tretira kao pješake. Kada su na pješačkoj stazi, tada ugrožavaju pješake, a kada su na biciklističkoj, predstavljaju opasnost za bicikliste, veli prometni stručnjak. On pak smatra da e-romobili mogu najmanje “zla” napraviti ako se voze biciklističkim stazama.

“Propisi bi se trebali urediti isto kao što bi se trebala regulirati brzina e-romobila jer ona ne bi smjela biti veća od 10 km/h. Trebale bi se odrediti dionice gdje bi se e-romobili mogli voziti. Moglo bi se uvesti da je na nekim dionicama dopuštena brzina 10 km/h, a na drugima 20 km/h. Iznad 20 km/h oni uopće ne bi trebali voziti. Primjerice, bilo bi dobro napraviti tri različite staze za njihovu vožnju i da one idu po brzinama od 5, 10 i 20 km/h. Svaka od tih staza trebala bi biti različite boje”, pojasnio je.

Neke države zabranile električne romobile

Nekoliko europskih država zabranilo je e-romobile na svojim ulicama. Tako je Francuska na jesen 2018. zabranila električne romobile jer je često dolazilo do incidenata između njih i pješaka. Kazna za vožnju električnog romobila u Francuskoj je 35 eura. Istu stvar je u svibnju ove godine napravila Njemačka koja je ujedno bila jedna od posljednjih zemalja koje do tada nisu zabranile vožnju e-romobilima. Zabranu su uveli i pojedini američki gradovi poput Nashvillea. Prometni stručnjak smatra da je jedino zabrana i moguća u ovoj situaciji kada ne postoji zakon koji će vozila regulirati.

“Dolazak e-romobila došao je kao grom iz vedra neba i sada mnogi zagovaraju zabrane. Osobno nisam za zabranu jer električni romobili jesu korisni i korisno su prometno sredstvo budući da sam promet rasterećuju jer sada mnogi do posla idu romobilom, a ne više automobilom. Zakon treba urediti i kontrolirati brzinu romobila pa neće više biti toliko problema. Ovo je globalni problem i tako bi ga trebalo i rješavati”, komentirao je Marušić za kraj.

Kazna od 300 kuna za one koji voze po biciklističkoj stazi

Pojam “romobil” u Zakonu se spominje samo jednom, ali ne u kontekstu vozila, objašnjavaju nam iz PU splitsko-dalmatinske. “Jedino spominjanje pojma romobil u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama nalazi se u članku 124. stavku 2. kojim se određuje da je na kolniku zabranjeno igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama”, kažu. No, tu je stavak 4. Članka 124. Zakona koji određuje kako će pješak koji postupi suprotno navedenim odredbama biti kažnjen sa 300 kuna. Što se u ovom slučaju odnosi na vozače romobila.

“Slijedom navedenih zakonskih odredbi kretanje romobila se izjednačava s kretanjem pješaka, a odredbama koje određuju njegovo korištenje u prometu brani se njegovo kretanje kolnikom i dopušta mu se kretanje samo površinama kojima se smiju kretati pješaci, ponajprije nogostupima, gdje su oni dostupni. Člankom 124. stavkom 3. Zakona je određeno da se pješak smije kretati nogostupom ili drugom površinom određenom za kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka”, kažu iz PU splitsko-dalmatinske.

Iako zakonom nisu definirani romobil i električni romobil, dana je definicija bicikla i bicikla na električni pogon. Tako je člankom 2. definirirano kako je bicikl vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale. U PU splitsko-dalmatinskoj smatraju da se pravila o električnim biciklima ne bi samo zbog električnog pogona mogla posredno primjenjivati i na električne romobile.

Nigdje ne piše da vozači moraju nositi zaštitnu opremu

I u PU splitsko-dalmatinskoj smatraju da brzina od 20 km/h predstavlja opasnost za vozače i pješake koji bi se romobilima mogli naći na putu. Kako kažu iz policije, Zakonom nije određeno da vozači električnih romobila moraju imati zaštitnu opremu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne određuje obvezu korištenja zaštitne opreme za vozače električnih romobila.

O tome govori Članak 114. koji kaže da vozač motocikla ili mopeda te vozač lakog četverocikla bez zaštitne kabine, kao i osobe koje se prevoze na tim vozilima, moraju za vrijeme vožnje na glavi imati propisanu, homologiranu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Kacigu za vrijeme vožnje na cesti na glavi moraju nositi i vozači bicikla mlađi od 16 godina. Vozači električnih romobila ne spadaju pod navedene odredbe, ali je očito kako bi u slučaju nezgode pri povećanoj brzini vozač romobila mogao zadobiti povrede glave i tijela, naveli su iz policije.

Što na sve kažu vozači električnih romobila?

Melita Munjas Puselja zagrebačkim ulicama već tri godine vozi e-romobil. Kaže kako joj je trebalo neko vozilo koje nije automobil za relaciju “kuća – posao – vrtić” jer bicikl nije imala gdje držati. Kako tvrdi, njoj se kupnja električnog romobila pokazala kao odlična odluka. Kao vozačica romobila nije imala incidenata ni s pješacima ni s biciklistima. Iako zakonom nije propisana odjeća koju bi vozači trebali nositi tijekom vožnje, Melita svejedno na romobilu ima svjetleću oznaku. Osim toga, njezin romobil ima i prednje i stražnje svjetlo. Melita vozi biciklističkom stazom.

“Vozim oprezno, poštujem pravila i pješake, ne jurim. Voljela bih da postoje posebne staze za e-romobile/bicikle, kao sto je to slučaj vani, kod nas bi takve staze uvelike olakšale kretanje. Dok te infrastrukture nema ja se kao pješak, vozačica automobila i e-romobila moram prilagoditi. Naravno, uz poštivanje drugih sudionika u prometu”, kazala nam je.

Renato Ćuk se u avanturu s električnim romobilom upustio prije mjesec dana i vozi se po Zagrebu. Tvrdi da je kao iskusan biciklist jako začuđen stanjem zakona kada je riječ o električnim romobilima jer ih se tretira kao pješake. Kako kaže, na sebi tijekom vožnje ima zaštitnu opremu poput kacige, rukavica.

“Dok su električni bickli limitirani na brzinu od 25 km/h, ove male naprave postižu brzinu i do 35 km/h, a tretirane su kao pješaci. Smatram to težom lakrdijom, doći će tomu kraj. Ove godine je jako eksplodirala prodaja znanih i neznanih brendova pa su neki gradovi u EU-u počeli donositi zakone vezane za romobile. Kako sad stvari stoje, moguće je da ovi koji imaju romobile brže od 25 km/h neće uopće moći voziti osim po vlastitom dvorištu.

Sigurno će se ići u smjeru kategorizacije, slično električnom bicklu što znači kolnik plus neka predviđena zaštitna oprema. Osobno sam svjedočio osobama koje po biciklističkoj stazi pred slastičarnicom prolete 35 km/h na više, a da ni ne trepnu. Crash testovi za automobile rade se na 50 km/h. Da taj lik na romobilu udari dijete ili da se sam zabije u nešto, bilo bi stradalih. Ljudi romobil vide kao igračku, a on je daleko od toga”, komentirao je.

Vedran Višnjić je u godini dana električnim romobilom prešao više od 1000 kilometara, a ono što mu se posebno sviđa kod ovog vozila jest to što je ekološko i što mu je cijena manja nego električnom biciklu. Kaže da mu dobro dođe za vožnju do posla jer “nema znojenja”. Vedran ga vozi po pločniku te ponekad po biciklističkoj stazi ako je gužva s pješacima. Zaštitnu opremu ne koristi, jer kako kaže, vozi uglavnom danju. Isto tako, mišljenja je da automobili predstavljaju veću opasnost u prometu i da bi svi zajedno trebali imati više prometne kulture. Spominje i “hajku” koja se digla u vezi električnih romobila u Hrvatskoj.

“Pred završetkom sam registracije neprofitne udruge vozača e-romobila koja će se, poput drugih sličnih strukovnih udruga, boriti za pravo romobilista da budu ravnopravni sudionici u prometu, te za sveopću edukaciju svih sudionika općenito. Jedna od ideja su i posebne staze koje se spominju, no obzirom na to da se i biciklisti godinama bore s tim problemom, sumnjam da je to moguće ostvariti u nekoj bližoj budućnosti”, otkrio je za kraj.

Budući da smo razgovarali s još nekim vozačima e-romobila, može se zamijetiti da velik broj njih ne zna da bi zapravo trebali voziti pješačkom stazom i da bi za kretanje biciklističkom mogli dobiti kaznu od 300 kuna. Nažalost, sve dok se prometni propisi ne prilagode suvremenim vremenima, i vozači električnih romobila i biciklisti i pječaci, morat će se sami prilagoditi vožnji i pripaziti na ono što čine u prometu.