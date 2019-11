POŠAST ELEKTRIČNIH ROMOBILA: MUP će se ipak morati umiješati, to zorno pokazuje ovaj bizaran primjer iz Splita

Iako liječnici upozoravaju kako zaprimaju sve više ozlijeđenih u nezgodama s električnim romobilima, iz MUP-a poručuju kako ‘postoji potreba i plan urediti prometovanje električnih romobila na zadovoljavajući način’

Hrvatsku je ove godine zahvatila pošast električnih romobila, koji su postali svakodnevica u prometu u gotovo svim mjestima. No, ljudi očito nisu svjesni koliko oni mogu biti opasni, iako djeluju bezazleni. To dokazuje i jedna situacija iz Splita, koju su zabilježili novinari Slobodne Dalmacije. Naime, na jedan romobil je stala majka, njeno dvoje djece i maltezer koji je bio u ruksaku. Naravno, romobil je išao čas po kolniku, čas po nogostupu, iako Zakon o sigurnosti o prometu na cestama kazuje kako se to prometalo smije koristiti samo na nogostupu.

Sve više ozljeda

“Zakonodavac bi trebao što prije regulirati prometovanje e-romobilima, jer primjerice ako osoba od kojih 80 kilograma pri brzini od 30-40 kilometara na sat, recimo, udari u rasvjetni stup, mogu nastati teške ozljede, pa čak i smrt. Također, pogibiji i teškim ozljedama mogu biti izloženi i pješaci na koje naleti osoba na romobilu”, komentirao je splitski ortoped Fabijan Čukelj vožnju na električnim romobilima.

I drugi liječnici govore da im ljudi dolaze zbog teških ozljeda i prijeloma nastalih vožnjom romobilom ili naleta na pješaka. Tako je nedavno kirurg Mario Malović iz zagrebačke Klinike za traumatologiju, konstatirao kako “sada već na dnevnoj bazi u klinici zbrinjavamo vozače električnih romobila. Većinom su to lake ozljede, oguljotine i natuknuća, no ima i prijeloma ručnog zgloba i šake”.

Lako dostupni i nesigurni

Broj ozlijeđenih može opravdati i činjenica da se vozači romobila u nas i ponašaju kao pješaci, što znači da ne nose zaštitnu kacigu i rukavice. Romobili se u domaćim trgovinama mogu kupiti po cijenama od 2500 pa do više od 5000 kuna. Jeftinija varijanta teži 12,5 kilograma, ima ABS, tempomat te može razviti brzinu od 25 do 30 km/h. Put kočenja mu je četiri metra, a doseg je do 30 kilometara.

Stoga ne čudi da su u svijetu zabilježeni smrtni slučajevi, ali i rigorozna zakonska ograničenja. Tako je Francuska ljetos propisala da električni romobil ne smiju voziti mlađi od 12 godina te da se smiju voziti po nogostupima samo ondje gdje je dopuštena brzina 50 km/h. Maksimalna je brzina određena na 25 km/h, a kaznu, osim kršenja ovih odredbi, nesavjesni vozači mogu dobiti do 1500 eura kazne i za vožnju sa slušalicama u ušima ili za slučaj poput ovoga iz Splita.

Moraju na nogostup

A što radi naše Ministarstvo unutarnjih poslova? Sadašnji Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne raspoznaje električne romobile i slična prometala kao zasebnu kategoriju vozila, no iz MUP-a kažu kako “postoji potreba i plan urediti prometovanje električnih romobila na zadovoljavajući način”. Prije samo nekoliko mjeseci su tvrdili kako se “ne razmatra uvrštenje električnih romobila kao zasebne kategorije vozila u Zakon o sigurnosti prometa na cestama”.

“Člankom 124. stavkom 2. točkom Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je na kolniku zabranjeno igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama, kao i sanjkanje, skijanje i sl. Slijedom navedenog, budući da je zabranjeno kretanje romobila kolnikom, romobilom se može kretati samo površinom kojim se kreću pješaci. Nadalje, člankom 124. stavkom 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kazniti za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. Slijedom navedenog, budući da se pješakom smatra i vozač romobila, propisana je navedena novčana kazna”, kažu iz policije.