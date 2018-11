POSAO ZA KOJEG U RH NEMA NI PRIBLIŽNO DOSTA LJUDI: Zbog manjka medicinskih sestara čeka nas kaos u zdravstvu

Problem je danas ovako velik i zato jer su se bolnice striktno držale zabrane zapošljavanja, što kao posljedicu ima prezaposlene, potplaćene i preopterećene medicinske sestre, s brojnim prekovremenim satima. Mlađi kadar zato masovno odlazi u inozemstvo gdje rade u boljim uvjetima

Odjel intenzivnog liječenja Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb, najveće hrvatske bolnice, privremeno je smanjila broj kreveta, a razlog za to leži u nedostatku medicinskih sestara, piše Jutarnji.

Iz bolnice su potvrdili kako zbog odlaska medicinskih sestara ponekad dolazi do poteškoća u svakodnevnom radu s pacijentima, no naglašavaju, svi se problemi rješavaju u hodu.

Sestre na bolovanju

Ravnatelj KBC-a Ante Ćorušić izjavio je kako je na odjelu došlo do naglog nedostatka medicinskih sestara zbog bolovanja.

“Sukladno standardima, privremeno smo smanjili broj postelja. To se mora učiniti da bi se spriječio prijenos infekcija, ali i preveliko psihofizičko opterećenje djelatnika koje može rezultirati fatalnim pogreškama”, rekao je Ćorušić i naglasio kako trenutačnu situaciju rješava hitni prijemom deset medicinskih sestara. Nakon toga će se otvoriti natječaj za prijam još sedam medicinskih sestara kako ubuduće ne bi dolazilo do poteškoća u radu.

Nedostaje kadra i u dječjoj psihijatrijskoj bolnici u Zagrebu

Nedostatak medicinskih sestara je i u dječjoj psihijatrijskoj bolnici u Kukuljevićevoj. Stručnjaci Vijeća Europe u ožujku su posjetili bolnicu te pronašli neke nepravilnosti, među njima i manjak kadra, posebno medicinskih sestara. Ravnateljica bolnice Vlatka Boričević Maršanić kaže kako sestara doista nedostaje, no da se unatoč natječajima, nitko ne javlja.

Stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje također pokazuje kako nedostaje medicinskih sestara, diljem Hrvatske se traži čak 254 medicinskih sestara u svim tipovima zdravstvenih ustanova – bolnicama, domovima zdravlja, domovima za umirovljenike…

Nedostaje osam do dvanaest tisuća medicinskih sestara

U Hrvatskoj je otprilike 30.500 medicinskih sestara, fali ih barem osam do dvanaest tisuća. “Ta brojka od osam do 12 tisuća varira, ovisno o tome kako se računaju podaci, no činjenica jest da je deficit golem i da je to jedno ozbiljno pitanje koje se treba hitno rješavati, i to zbog dobrobiti sestara, ali i pacijenata”, rekla je predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara Anica Prašnjak.

Sve više sestara odlazi u inozemstvo

Po njenom mišljenju, nekoliko je razloga zbog kojih je došlo do ovoga. “Sve se pogoršalo i činjenicom da sestre sve više odlaze raditi izvan Hrvatske. Od ulaska u EU otišlo je tisuću sestara. To su uglavnom mlade osobe koje su tek završile školovanje”, kazala je te kao drugi problem navodi činjenicu da postoji mnoštvo medicinskih sestara koje su u godinama za odlazak u mirovinu, ali nema ih tko zamijeniti na njihovom radnom mjestu, piše Jutarnji.

Problem je danas ovako velik i zato jer su se bolnice striktno držale zabrane zapošljavanja, što kao posljedicu ima prezaposlene, potplaćene i preopterećene medicinske sestre, s brojnim prekovremenim satima. Mlađi kadar zato masovno odlazi u inozemstvo gdje rade u boljim uvjetima.

Ministarstvo ne odgovara na dopise

“Medicinske škole postoje i sestre se obrazuju diljem Hrvatske, no očito nije napravljena analiza kojom bi se konkretno vidjele potrebe za ovim medicinskim kadrom. To je posao koji bi zajednički trebalo odraditi Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo obrazovanja, i to što prije, da zaista ne postane nerješivo”, rekla je Prašnjak te dodala kako je resorno ministarstvo već dobilo više njihovih dopisa, no odgovor nije stigao.

“Gdje ti dopisi završavaju i zašto nema odgovora, to ne znamo”, pita se Prašnjak te zaključuje da bi se dio problem zasigurno riješio i temeljnim kolektivnim ugovorom. Sljedećeg tjedna trebaju odlučiti pristaju li na povećanje plaće od tri posto.

“Zemlje koje žele zadržati svoje radnike trude se da ih pošteno plate za uloženi trud i rad, nažalost, mi još uvijek nismo takva zemlja”, zaključila je Prašnjak.