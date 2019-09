POSAO JE U HRVATSKOJ, A PROSJEČNA PLAĆA JE 43.000 KUNA NETO! Evo tko treba nove ljude i što sve trebate zadovoljiti

Kontrolori zračnog prometa ostvaruju brojne pogodnosti, no ono najljepše što ovaj posao pruža je osjećaj vlastite vrijednosti i važnosti dok koristite cijelom društvu, navodi se u oglasu

Hrvatski zračni prostor dnevno preleti i do 3000 zrakoplova, a Hrvatska kontrola zračne plovidbe traži nove ljude koji će ih budno pratiti. Traže do 12 polaznika osposobljavanja za oblasne radarske kontrolore i do 10 polaznika osposobljavanja za toranjske kontrolore.

“Tražimo entuzijastične, samouvjerene timske igrače, rođene od 1991. godine i mlađe”, stoji u oglasu raspisanom do 9. listopada, u kojem je najavljeno i testiranje kandidata.

Što se traži

Kriteriji koji se moraju zadovoljiti su:

– četverogodišnja srednja stručna sprema,

– aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika,

– državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU,

– rođene od 1991. godine i mlađe,

– zdravstvena sposobnost

Što se, pak, tiče vještina, traže se visoko razvijene komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, visoka motivacija za zanimanje kontrolora zračnog prometa.

brzo i točno donošenja odluka, izvanredne sposobnosti pamćenja, percepcije i pažnje, visoka razina koncentracije i odlično snalaženja u prostoru i vremenu,

samodisciplinu i socijalnu zrelost visoku toleranciju na stres, emocionalnu stabilnost i smirenost.

Prednost imaju oni sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem iz područja zračnog prometa ili sveučilišni preddiplomski studij tehničke struke ili gimnazija ili srednja škola tehničke struke.

Osjećaj vlastite vrijednosti i važnosti. A ni plaća nije zanemariva

“Ovim natječajem tražimo toranjske kontrolore zračnog prometa u Zagrebu/Lučko te u podružnicama Split/Brač, Zadar, Dubrovnik, Lošinj. Zračni prostor RH svakodnevno preleti 1000 – 3000 zrakoplova, ovisno o godišnjem dobu. Svi zrakoplovi koji lete u prostoru nadležnosti oblasne kontrole održavaju stalnu radio-komunikaciju s oblasnim kontrolorima koji brinu za sigurnost, učinkovitost i redovno odvijanje zračnog prometa. Za obavljanje posla koriste se najmodernijim radarskim, navigacijskim, komunikacijskim i drugim sustavima. Kako se promet odvija svaki dan od 0-24 h, tako je rad kontrolora organiziran u smjenama, što daje posebnu dinamiku životnoj svakodnevici. Kontrolori zračnog prometa ostvaruju brojne pogodnosti, no ono najljepše što ovaj posao pruža je osjećaj vlastite vrijednosti i važnosti dok koristite cijelom društvu”, navodi se u oglasu.

Što je sve potrebno priložiti uz prijavu pogledajte ovdje.

Riječ je o vrlo stresnom zanimanju, ali i dobro plaćenom. Tako prosječna plaća oblasnog radarskog kontrolora, kako navodi Večernji list, iznosi oko 43.000 kuna neto.