‘PORUKE NISU DOBRE’; Ivan Đikić tvrdi da se virus sada širi bez žarišta: ‘Primijetili smo da postoji oko 40 mutacija, najčešća je jedna…’

Znanstvenik Ivan Đikić tvrdi da u Europi postoji četrdesetak mutacija novog koronavirusa, od kojih je jedna izrazito aktivna te dodaje kako se vlade nisu smjele opuštati tijekom ljeta te da su i dalje trebale provoditi testiranja i kvalitetno komunicirati s građanima

Dok znanstvenici diljem svijeta vode utrku s vremenom kako bi što prije razvili efikasno cjepivo protiv koronavirusa, pandemija uzima sve veći danak. U brojnim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, iz dana u dan padaju rekordi broja novozaraženih osoba, a i preminulih je sve više. Za to vrijeme, pojedine države su se odlučile ponovno vratiti u karantenu ili uvesti policijski sat, kako bi time pokušale spriječiti širenje virusa. Molekularni biolog Ivan Đikić pojasnio je zbog čega je jesenski val pandemije toliko ekstreman i zbog čega je do njega uopće došlo.

“Prvenstveno je došlo zato što postoji dobar medij za širenje virusa – ljudi su u zatvorenim prostorijama, ljudi su bliži. Tijekom ljeta smo imali širenje virusa za koje nismo znali. Početkom rujna nismo na vrijeme reagirali u Europi da bi spriječili širenje virusa”, rekao je Đikić za HRT dodavši da vjeruje da se “širenje virusa moglo spriječiti da smo ranije reagirali, bili oprezniji i radili na edukaciji građana”.

U redu je da su se građani opustili

Istaknuo je da je u redu da su se građani opustili, ali, kaže, vlade to nisu smjele, već su trebale raditi tako da budu jedan korak ispred virusa. Dodao je da su sada u sprječavanju zaraze potrebne nekonvencionalne metode, jer se virus širi bez žarišta, a primijećen je i velik broj mutacija.

“Primijetili smo da postoji oko 40-ak mutacija, najčešća je jedna koja se prvi put pojavila u Italiji i preko 90 posto svih virusa ima tu mutaciju. Ovo iz Španjolske se dogodilo tijekom ljeta, imamo sreću da ne efektira patogenost, ali izgleda se vrlo brzo proširila”, potvrdio je Đikić i ukratko pojasnio ponašanje virusa: “Zarazniji je, ali manje pogubniji, čini se prema sadašnjim podacima.”

EUROPOM HARA NEOBIČAN NOVI SOJ KORONAVIRUSA: Znanstvenici su otkrili odakle potječe i zašto se proširio tako velikom brzinom

IPAK IMA DOBRIH VIJESTI? U Europi raste broj zaraženih, ali stopa smrtnosti pada – stručnjaci otkrili dva razloga za to

Nedovoljno testiranja i loša komunikacija

Premijer Andrej Plenković jučer je najavio kako očekuje vrhunac drugog vala zaraze za dva do tri tjedna. Đikić se nije htio upuštati u takve prognoze, ali je bio spreman ukazati na propuste u borbi protiv koronavirusa.

“Teško je ovako predviđati. To će ovisiti najviše o ponašanju građana. Ne moramo imati policijski sat ali moramo održavati distancu, moramo osigurati da na radnim mjestima ljudi budu zaštićeni, da svi nose maske, da imamo dovoljno prostora. S takvim mjerama možemo puno više postići. U Hrvatskoj je jako dobro što imamo kvalitetan medicinski kadar, to je nevjerojatno što ti ljudi rade s obzirom na tehniku i prostor. Ono što nije dobro je to što tijekom ljeta nismo uveli nove tehnologije, dovoljno testiranja. Istaknuo bi i lošu komunikaciju s građanima, poruke nisu dobre”, zaključio je.

PLENKOVIĆ: ‘Imamo naznake da mjere djeluju; O svakome od nas ovisi hoćemo li spasiti živote, radna mjesta’; Otkrio novi minimalac – 3400 kn

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.