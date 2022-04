Petar Ninić (34) prije nešto više od tjedan dana, na Veliki petak, dobio je pismo Porezne uprave. U pismu se nalazila obavijest o ovrsi 47 tisuća kuna zbog nenamirenih poreznih obveza od stipendije koju je za MBA studij bio dobio 2014. godine od Poslovne škole Cotrugli. Radi se o priznatom stručnom poslijediplomskom studiju koji se zasniva na razvoju poslovnih vještina.

Jutarnji list piše da je Niniću pripala stipendija u iznosu od 7500 eura i bila je u protuvrijednosti polovice iznosa školarine, a troškove druge polovice podijelili su Ninić i njegov tadašnji poslodavac. Nakon završenog studija Niniću je uručena diploma, a stipendist se obvezao sudjelovati u daljnjem razvoju Poslovne škole Cotrugli.

"Kako platiti porez na novac koji nikad nisi niti dobio? Ako bi to itko trebao podmiriti onda je to škola jer se radi o iznosu školarine", rekao je Ninić za Jutarnji, dodajući da to nije prvi slučaj da su polaznici poslovne škole bili oporezovani zbog stipendija.

'Nemoralno' ponašanje Poslovne škole

Ponašanje te ustanove smatra nemoralnim. "Iz škole su sve vrijeme naglašavali da Cotrugli dijeli stipendije. Poznati su po tome i uvijek kad ih dodijele to bude dosta popraćeno u medijima, ali prema ovome iz Porezne to uopće nisu stipendije. Sve je to nepovoljno za polaznike. Studentima se naplati porez, a oni ga izbjegnu za iznos školarine", pojasnio je bivši polaznik Cotruglija, na čijim internetskim stranicama stoji kako je do sada njihov studij završilo 20 generacija polaznika.

Ova se poslovna škola već spominjala i u aferi bivšeg predsjednika SDP-a, Davora Bernardića koji je od Cotruglija primio stipendiju od 262 tisuće kuna, a diplomom "chief executive MBA" pohvalio se 2017. na svojem Facebook profilu. Zato je zaradio prijavu Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa koje je presudilo da je stipendiju dobio jer je bio saborski zastupnik.

'Želio sam se obrazovati'

Iako Ninić poznaje Bernardića te su bliski prijatelji, njegov slučaj nije vezan uz politiku. Petar Ninić je nakon završetka studija postao direktor trgovačkog lanca Eurospina u Hrvatskoj, a smeta mu što sad plaća ceh samo zato se što se htio dodatno obrazovati.

"Samo sam se želio obrazovati, a najgore je što sam dobio stipendiju zbog koje sad plaćam porez. Nijedna si ustanova ne smije dopustiti da polaznik bude ovršen zbog njihove stipendije. To me obrazovanje koštalo vremena i ostalih alata nužnih za nastavu. Nevjerojatno je da plaćaš porez na obrazovanje. S ovom ovrhom si u problemu čak i s dobrom menadžerskom plaćom", kazao je Ninić.

Poručio je da mu nije u potpunosti jasno kako je iznos poreza na dohodak i prireza gotovo jednak iznosu stipendije. Pomislio da se radi o kamatama, ali one su navedene posebno. Ninić tvrdi da je sa školom sklopio ugovor o djelu prema kojemu je morao ispuniti svoje dužnosti kao stipendist, a koje su uključivale sudjelovanje u promociji škole, predlaganje novih kandidata za alumnije, mentorski i istraživački rad. Vjeruje da je baš taj ugovor podloga na temelju koje je njegova stipendija oporezovana.

Alumniji u problemima

Usprkos ovrsi, Petar Ninić priznaje da je školovanje u Cotrugliju imalo pozitivnog utjecaja na njegov razvoj, ali opominje da su se slične stvari događale drugim alumnijima. "U grupama gdje komuniciraju alumniji podijelio sam svoje iskustvo i neki su se članovi javili sa sličnim situacijama. Kad bi se obratili školi, oni bi im ponudili odvjetničku pomoć. Na kraju bi im i to naplatili još 500 eura, a nekima i više. Drugi su jednostavno platili jer se nisu željeli time bakčati", kazao je. Dodao je da je uvjeren da njegovi kolege nisu htjeli izlaziti s tim u javnost jer ne žele da njihove diplome budu uprljane financijskim zavrzlamama.

"Odlučio sam izaći s ovime u medije jer nije pošteno prema meni, ni prema budućim generacijama", poručio je.

Što o svemu kaže Poslovna škola?

Poslovna škola Cortugli pak navodi da je i prije bilo slučajeva da su stipendisti dobili rješenja o poreznim dugovima. Suprotno Ninićevim navodima, oni tvrde da su tim alumnijima platili odvjetnika o vlastitom trošku. Ističu da ih je takvo rješenje iznenadilo.

"Polazeći od naših najviših standarda etičnosti poslovanja nemilice smo iznenađeni predmetnim poreznim slučajem. Držeći se i svih zakonskih propisa u vezi obračunavanja poreza na dohodak nas kao isplatitelja dohotka u cijelosti nam je nejasno zbog kojih razloga je u konkretnom slučaju utvrđen porez na dohodak primatelju edukacije. Naime, radi se o tome da je dotični gospodin, putem svog tadašnjeg poslodavca, u 2014. godini zaključio Ugovor o edukaciji, a na nagradnom natječaju ostvario je nagradu koja zapravo predstavlja 50 posto popusta na cijenu edukacije tog programa. Zbog terminologije naše djelatnosti korišten je u ugovoru izraz stipendijski popust", napisali su u odgovoru za Jutarnji list.

Napominju kako smatraju da ne postoji osnova prema kojoj bi itko trebao platiti porez na iznos popusta i da je natječaj proveden sukladno pravilima Zakona o porezu na dohodak. "To je izričito propisano člankom 9. stavkom 2.: " primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to u točki 2.6.: je navedeno kao nagrade na nagradnim natječajima. propisano člankom 32.", argumentirali su.