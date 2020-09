POREZNA ‘PROČEŠLJALA’ KOVAČEVIĆEVU IMOVINU: ‘Postoji nesrazmjer od 4 milijuna kuna, puno novca troši na aute koje poklanja ženama’

Potvrda Porezne ujedno pokazuje da bivši šef Uprave Janafa zaista u posjedu ima više nego što bi mu to njegova legalna primanja omogućavala

Porezna uprava je potvrdila da Dragan Kovačević ima imovinu četiri milijuna kuna nesrazmjernu s njegovim legalnim primanjima, doznaje Nacional. Potvrda Porezne ujedno pokazuje da bivši šef Uprave Janafa zaista u posjedu ima više nego što bi mu to njegova legalna primanja omogućavala.

Proteklog tjedna pisalo se o detaljima Kovačevićevih stanova i vikendici s bazenom te o kreditima koji iznose navodno 400.000 eura. Nacional doznaje da je Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave dostavio izvješće USKOK-u u kojem je analiza Kovačevićevih prihoda i rashoda kao i članova njegove obitelji. Navodi iz izvješća kažu da je kod Kovačevića utvrđeno da “postoji nesrazmjer legalnih primanja i imovine koju posjeduje u iznosu od cca četiri milijuna kuna”.

Veliku količinu novca izdvaja za vozila koja poklanja ženama?

Zaključak istražitelja je da Kovačević “zbilja veliku količinu novca daje za vozila koja poklanja odabranim ženskim osobama, zatim ručkove, večere, ali i zabave na koje dolaze mlađe ženske osobe čije je društvo potrebno platiti.”

U istrazi će se tek utvrditi točan iznos tog novca kao i njegovo podrijeklo, piše Nacional. Ipak, u javnost je izašlo puno informacija koje pokazuju bogatstvo Dragana Kovačevića, no neće biti lako utvrditi što sve on posjeduje i kako je to stekao. Već na početku istrage, Kovačevićev odvjetnik, Ivo Faračić, pokušao je umanjiti dojam javnosti o nesrazmjeru imovine svog klijenta kao i njegova legalna primanja.

“Nesrazmjer imovine nije sadržaj ovog postupka. Postupak je tek počeo. Nismo se bavili takvim stvarima. Ono što sam na brzinu saznao je da Kovačević ima doduše određene nekretnine, ali sam saznao i za solidno kreditno zaduženje. Ima nekih 400.000 eura kredita. Ne tvrdim da je to sve i da sam rekao sve. Ne bih govorio o nesrazmjeru”, rekao je odvjetnik Faračić.

