Porezna uprava krenula je u lov na radnike u dijaspori. Tako su se oni koji plaću, mirovine i druga primanja ostvaruju u inozemstvu, a rezidentnost imaju u Hrvatskoj, našli u problemu. U veljači im je ponuđen obrazac za dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka bez obračunanja kamata i izricanja kazni. No, na taj se poziv oglušilo više od 35.000 građana pa im prijete visoke novčane kazne.

"Nakon što Porezna uprava poreznom obvezniku uputi poziv radi utvrđivanja poreznih obveza po službenoj dužnosti, isti više ne može koristiti institut dobrovoljnog prijavljivanja inozemnog primitka te slijedi utvrđivanje eventualnih obveza uz obračun kamata od dana kada je porezna obveza dospjela u prethodnim razdobljima. Propisuje se novčana kazna od 2.000 do 20.000 kuna za fizičke osobe", kažu iz Porezne uprave, a prenosi N1.

Hrvat radi u inozemstvu, a svaki mjesec posjećuje obitelj

Za sad su službeni pozivi poslani građanima koji ostvaruju najveće prihode, a u rujnu će oni stići da više adresa. To svakako stvara ozbiljan problem među gastarbajterima, a N1 je pričao sa sugovornikom koji u inozemstvu radi gotovo 30 godina, a obitelj svaki mjesec posjećuje u Hrvatskoj.

"Da dođem u Poreznu, pozvali su me 2019. godine. Šest mjeseci nakon toga, oni su dobili od Republike Austrije moje bruto zarade, oni su na to obračunali porez koliki je u Hrvatskoj i oni mene terete s tim porezom, to je bilo za pet godina unatrag. To je bilo 167.000 kuna, dok je sad taj dug narastao preko 200.000 kuna. Dok sam ja podmirio porez, sigurno pet ili šest tisuća eura sam platio u Austriji poreza za svaku godinu. Oni su donijeli rješenje da sam ja rezident RH. Ja se nisam odjavio, to priznajem, nisam bio informiran da se moram odjaviti iz policijske uprave, to je moja greška. Odmah kad sam to primijetio, ja sam se odjavio."

180 tisuća Hrvata ostvaruje prihode u inozemstvu

Prema podacima Porezne 180 tisuća je hrvatskih gasterbajtera koji ostvaruju prihode u inozemstvu. To su oni koji u Hrvatskoj imaju prebivalište ili boravište, stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno 183 dana ili prebivalište uže obitelji.

I dok se govori o radnicima u inozemstvu, Hrvatska istovremeno nastoji privući iseljene stanovnike da se vrate i primanja ostvaruju u Hrvatskoj. Od početka mjere 'Biram Hrvatsku' to im je uspjelo za njih 28.