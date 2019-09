POREZNA ĆE ZNATI AKO STE POPILI KAVU NA KOLODVORU, U BOLNICI…: Uvodi se fiskalizacija za samoposlužne aparate

Premda se neće izdavati računi, Porezna uprava će ubuduće dobivati informaciju o svakoj kavi koja se kupi u bolnicama, tvrtkama, na kolodvorima…

U siječnju 2013. u Hrvatskoj je uvedena fiskalizacija u prometu gotovinom koja je dio skupa mjera koje su obveznici fiskalizacije obvezani provoditi u svrhu učinkovitog nadzora ostvarenog prometa u gotovini. Upravo je zbog provedbe postupka obveznicima fiskalizacije uvedena obveza izdavanja računa preko elektroničkih naplatnih uređaja.

Do sada je, uz veće i manje poteškoće, fiskalizacija u Hrvatskoj dobro funkcionirala, barem kada je riječ o zakonodavcima i Ministarstva financija pa se postavlja pitanje hoće li fiskalizacija zapeti na svom kraju? Kako piše Glas Slavonije, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje se da će početkom siječnja 2021. krenuti primjena i u dijelu kojim je propisana obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje robe ili usluge preko samoposlužnih aparata. Što to znači? Svi će samoposlužni aparati, a najčešće je riječ o aparatima za hladne ili tople napitke, grickalice i sendviče, cigarete, žvakaće gume, prezervative kao i aparati za karte javnog prijevoza biti fiskalizirani. Premda se neće izdavati računi, Porezna uprava će ubuduće dobivati informaciju o svakoj kavi koja se kupi u bolnicama, tvrtkama, na kolodvorima…

NEVJEROJATNO SU KREATIVNI U LAŽIRANJU: Evo na koje sve domišljate načine neki ugostitelji i obrtnici varaju državu

‘Obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Poreznoj’

“Ovim izmjenama i dopunama Zakona unaprjeđuje se sustav fiskalizacije, a sve u svrhu stvaranja izdašnijeg, pravednijeg i konkurentnijeg poreznog sustava, kao i podizanja fiskalne discipline te se olakšava postupanje poreznih obveznika i službenika Porezne uprave kroz unaprjeđivanje sustava razmjene podataka te provođenje detaljnijih analiza”, pojašnjavaju za Glas Slavonije u Ministarstvu financija.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ministarstvo je dalo na savjetovanje. Njihovo obrazloženje kaže da “radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje preko samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Poreznoj upravi”. Ono što obveznik mora napraviti jest dostaviti i podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom i na kraju dopustiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji kao i omogućiti internet za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Ništa od računa, ali ipak pred obveznicima fiskalizacije puno je izazova

Ministarstvo financija ipak je odustalo od prvotne ideje, a ona se odnosi na to da bi samoposlužni aparati trebali izdavati račune. No, to je i logično, kaže za Glas Slavonije vlasnik nekoliko automata za tople napitke jer u Europi ne postoji ni jedna od vodećih tvornica koje proizvode aparate s mehanizmom izdavanja računa. Vlasnik kaže da u unutrašnjosti samoposlužnih aparata nema niti mjesta za “rolu” računa, a to se pogotovo odnosi na manje aparate koji nemaju fizičkog prostora za naknadno ugrađivanje printera koji bi izbacivao račun. “Već i kada smo postavljali drugu tzv. žetonijeru za papirnate novčanice bilo je borbe s prostorom, a kamoli da instaliramo printere”, komentirao je.

Račune možda neće morati izdavati, no ostaje im obveza pronalažnja mjesta za elektronski sklop koji će omogućiti vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom. Zakonodavac je naknadno utvrdio kako se obavljanje djelatnosti prodaje robe ili usluga preko samoposlužnih aparata ne može uspješno pratiti bez fiskalizacije. Praksa govori da pojedini obveznici lažno prikazuju podatke o ostvarenom prometu pa im je tako omogućena utaja prihoda. Posljedično, to znači da će plaćati manja porezna davanja. Zato je odlučeno da se fiskalizacije uvede svima s vremenom prilagodbe do 2021. Distributeri uređaja dobili su toliko vremena zbog troškova nabave naplatnog uređaja i prilagodbe postupku fiskalizacije izdavanja računa.

UGOSTITELJI IMAJU NOVI TRIK ZA VARANJE DRŽAVE I KUPACA? ‘Naplate vam uslugu, daju ‘račun’, a keš strpaju u džep’

Vlasnici starijih aparata morat će u dodatni trošak

Kada se govori o fiskalizaciji samoposlužnih aparata, problemi su mogući i vrlo vjerojatni. Prema pisanju Glasa Slavonije, tržište je puno različitih modela – mlađih, starijih, a neki od njih su “glupi” uređaji koji se ne mogu modernizirati. Zbog toga će morati biti povučeni s tržišta, dok će svi ostali morati proći nadogradnju. Za njihove vlasnike to predstavlja dodatni trošak. No, znači li to da će zato primjerice uslijediti povećanje cijena kave s automata?

“Za nas koji smo mali možda i ne, ali kolege, a uglavnom je riječ o poduzetnicima iz Zagreba koji imaju mrežu po cijeloj Hrvatskoj pa prema tome i određeni broj zaposlenih koji ju održavaju, možda će ovu investicije prelomiti ukidanjem kojeg radnog mjesta”, govori vlasnik vlasnik automata za tople napitke.

No, veći problem leži u tome što određeni broj poduzetnika iz branše ne znaju što im se sprema. Trenutno padaju spekulacije o tome kolika će biti cijena softvera i cijelog sklopa za uspostavu internetske komunikacije, međutim iz jedne osječke IT firme stiže informacija da programsko rješenje neće biti teško osmisliti, barem što se njih tiče. Iz Ministarstva financija nisu htjeli odgovoriti o kojem se broju samoposlužnih aparata radi, no sada su našli model kako do njega doći. Samoposlužni uređaji koji već izdaju račun, radit će to i dalje, ali će račun biti fiskaliziran, piše Glas Slavonije.