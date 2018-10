PORAZNA ISTINA O PROSJEČNOJ HRVATSKOJ PLAĆI: Otkriveno koliko zaposlenih ustinu toliko mjesečno zarađuje – ovo će vas šokirati

Prema podacima Porezne uprave manje od 300.000 zaposlenih ima plaće u iznosu od 9001 do 14.000 kuna mjesečno.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2018. iznosila je 6.264 kune, što je nominalno i realno više za 0,9 posto u odnosu na srpanj 2018, objavio je Državni zavod za statistiku.

Podaci Porezne uprave za prošlu godinu pokazuju koliko ustvari ljudi prima prosječnu plaću, piše Novi list. Naime, Porezna uprava objavila je objavila je tablicu strukture zaposlenika u 32 kategorije neto dohotka u 2017. godini.

RASTE PROSJEČNA PLAĆA U HRVATSKOJ: Novi podaci otkrivaju gdje se trenutno najviše zarađuje

Tko koliko zarađuje?

Od ukupno 1.592.215 zaposlenih, neto plaću u kategoriji od 6.001 do 6.500 kuna prima ukupno 86.985 građana. Čak 1.166.731 zaposlenih prima plaću manju od prosječne. A više od polovice zaposlenih, njih 847.750, grupirano je u kategorije s mjesečnim neto plaćama od 2.500 do 5.500 kuna. Manje od 300.000 zaposlenih ima plaće u iznosu od 9001 do 14.000 kuna mjesečno.

Kad se kaže prosječna plaća je 6300kn onda misle na prosjek plaća iz ovih razreda… pic.twitter.com/kCZI36V47A — Nikola Baketa (@BaketaNikola) October 30, 2018

Više od 100 tisuća kuna

Što se tiče visokih plaća 269 zaposlenih ima više od 100.000 kuna mjesečno, njih 921 plaću od 50.001 do 100.000 kuna, 789 od 40.001 do 50.000 kuna mjesečno itd, piše Novi list.

U PRIPREMI NOVI ZAKON O MINIMALCU: Trenutno minimalna plaća ne iznosi ni 40 posto prosječne, ovo su ključne promjene