U drugoj četvrtini ove godine, od početka travnja do kraja lipnja, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene poljoprivrednih proizvoda su porasle za 2,9 posto u odnosu na cijene u istom razdoblju lani. Ipak, treba spomenuti da su proizvođačke cijene biljnih proizvoda porasle za 7,1 posto, što je mnogo više od cijene stočnih proizvoda koje su prosječno rasle za 1,4 posto.

Te su promjene građani osjetili u svojim novčanicima, tijekom kupnje u trgovinama i na tržnicama. Na poskupljenja hrane će i ubuduće utjecati rast cijena ulaznih usluga i proizvoda.

Poskupila energija, a s njom i hrana

Naime, cijene ulaznih proizvoda su u drugom kvartalu bili 16,5 posto veće nego u istom razdoblju lani, a na to je najviše utjecalo poskupljenje energije i maziva od 32 posto. Poljoprivrednici su tako ove godine plaćali gnojivo za 22 posto, stočnu hranu za 31 posto, sredstva za zaštitu bilja za 11 posto, a sjeme i sadni materijal za 4,6 posto više nego lani, piše Novi list.

Na povećanje cijena biljnih proizvoda najviše je utjecalo poskupljenje žitarica od 26,3 posto. Proizvođačke cijene povrća su, pak, porasle za 7,3 posto, a vina za pet posto, no proizvođačka cijena krumpira je za 43 posto manja u odnosu na drugi kvartal 2019. Ali, to se u trgovinama i na tržnicama nije vidjelo.

Voće dvostruko skuplje nego 2015.

U odnosu na lani, cijene voća su veće za 1,6 posto. U usporedbi s 2015. godinom su se udvostručile, a toliko nije narasla cijena nijednog drugog poljoprivrednog proizvoda u zadnjih šest godina.

Proizvođačka cijena stoke, peradi i stočnih proizvoda pala je u drugom kvartalu 2021. za 1,4 posto. Za 14,7 posto su pale cijene svinja, a za 0,8 posto mlijeka. No, porasle su cijene goveda za 3,8 posto, ovaca i koza za skoro osam posto, a peradi za četiri posto. No, proizvođačke cijene jaja su ovog proljeća bile dva posto niže, iako bi se po cijena u trgovinama to teško dalo zaključiti.