POPUŠTANJE MJERA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI: Stanovnici će se bez propusnica kretati unutar tri područja

Davor Božinović potpisao je odluku kojom se ukida nužna mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području te županije te se od ponoći omogućuje kretanje bez propusnica unutar triju područja Primorsko-goranske županije – Primorja, koje obuhvaća kopneni dio županije od Mošćeničke Drage do Novog Vinodolskog, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara

Od ponoći je omogućeno kretanje bez propusnica unutar triju područja u Primorsko-goranskoj županiji, a propusnica je potrebna samo za odlazak s jednog područja na drugo ili u drugu županiju, rečeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare Županijskog stožera Civilne zaštite.

Kako je rečeno, načelnik Nacionalnog stožera Civilne zaštite i potpredsjednik Vlade Davor Božinović potpisao je odluku kojom se ukida nužna mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području te županije te se od ponoći omogućuje kretanje bez propusnica unutar triju područja Primorsko-goranske županije – Primorja, koje obuhvaća kopneni dio županije od Mošćeničke Drage do Novog Vinodolskog, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara.

‘Važno je da se ide prema popuštanju mjera u gospodarstvu’

Župan Zlatko Komadina rekao je da je danas prvi dan liberalizacije mjera u županiji zahvaljujući dobrim epidemiološim rezultatima, da je odluka o tome donesena u suglasnosti sa strukom i lokalnim čelnicima. Mjere vrijede do 3. svibnja, otok Krk sada je u cjelini s otocima, ali ima prijedloga da se pripoji primorskom dijelu, o čemu će se raspraviti.

Načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Marko Boras Mandić ocijenio je kako je važno da se u županiji ide prema popuštanju mjera kad je riječ o gospodarstvu, poduzetnicima i obrtnicima, s kojima se komunicira kako bi otvorili frizerske salone i druge radnje uz poštovanje preventivnih mjera.

Prijevoz autobusima i kontrola domova za starije

Na pitanje o navodnim gužvama u autobusima, Boras Mandić je odgovorio da onaj koji pruža uslugu to mora nadzirati, a ostale će se službe uključiti ako bude trebalo. U autobuse trebaju ulaziti samo oni kojima je to dopušteno, a moraju se pridržavati svih mjera i vjerujem da će se to regulirati, rekao je.

Pročelnica za zdravstvo Đulija Malatestinić rekla je da je iz Nacionalnog stožera dana uputa da se osnuje tim za nadzor svih ustanova za socijalu skrb na području županija bez obzira na to tko im je osnivač radi zaštite najosjetljivije populacije, starijih osoba. U timu su predstavnici županije, Civilne zaštite, sanitarne inspekcije, socijalni radnik i policijski službenik.

Mjere popuštanja došle s boljom epidemiološkom slikom

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Vladimir Mićović rekao je da od jučer do danas nema novooboljelih, da je epidemiološka situacija u županiji stabilna. U nedjelju je bila jedna novooboljela osoba, koja je bila u samoizolaciji, nakon što u toj županiji šest dana nije bilo novih slučajeva. Upozorio je građane da i dalje budu disciplinirani, bez okupljanja. Prema podatcima tog stožera, ozdravile su još dvije osobe, dosad ukupno 27, a u crikveničkoj Thalassotherapiji, u koju se smještaju osobe bez simptoma ili s blažim simptomima je devet osoba – dva muškaraca i sedam žena.

Glavni epidemiolog Dobrica Rončević rekao je da su dosadašnje mjere dale rezultate te da mjere popuštanja proistječu iz povoljnije epidemiološke situacije. Pozitivnih slučajeva je najviše u primorskom dijelu županje, a otoci i Gorski kotar su jako pošteđeni, rekao je, dodajući da su, osim jednog slučaja u kojem nije utvrđeno kako je ta osoba zaražena, svi drugi slučajevi u županiji bili međusobno povezani.

Načelnik primorsko-goranske Policijske uprave Tomislav Dizdar rekao je da se policija preraspodijelila na nove pozicije na kojima će i dalje nadzirati kretanje. Nada se da će liberizacija kretanja dati rezultata i da će prekršaja biti manje, a tijekom vikenda u županiji je bilo 356 pokušaja prolaska bez valjane propusnice i prijavljeno je jedno javno okupljanje na boćalištu.

