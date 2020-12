POPUŠTANJA MJERA ZA BOŽIĆ GOTOVO SIGURNO NEĆE BITI: Mogle bi se uvesti i neke još strože, evo i koje

Popuštanje mjera će se razmatrati tek kada bude oko 2500 novih slučajeva ili manje

U Hrvatskoj i dalje raste broj novozaraženih, a danas smo imali najviše novih slučajeva od početka epidemije, njih čak 4620, dok su umrle 53 osobe.

Iako je povećan broj testiranja, udio novozaraženih i dalje je iznad trećine ukupno testiranih što znači kako ne možemo očekivati skoro ublažavanje mjera. S obzirom na to, mjere koje su trebale trajati do 21. prosinca neće biti ukinute, a ne samo to već su moguće i neke nove, otkriva izvor blizak Stožeru za Index.

‘Zadnja opcija je lockdown’

“Mi ćemo de facto od 21. imati škole koje više neće raditi, bit će na praznicima do 18. siječnja. Kada govorimo o postrožavanju, ako brojke budu i dalje rasle, kao mogućnost ostaje dodatno smanjivanje broja ljudi na raznim vrstama okupljanja, koji su i sada minimalni, te zatvaranje kina i kazališta. Zadnja opcija je lockdown”, kazao je izvor.

Lockdown bi značio zabranu zabranu napuštanja mjesta prebivališta, točnije ograničenja kretanja među županijama i povratak propusnica. Do čega se svi nadaju da neće doći.

Izvor navodi kako će se razmatrati popuštanje mjera tek kada srijedom, četvrtkom i petkom bude oko 2500 novih slučajeva ili manje.