POPULARNI VJEROUČITELJ KOJI SE PROSLAVIO NA PROSVJEDU NOVA JE ZVIJEZDA MOSTA: ‘Vlast je uzrujana mojim govorom i YouTube kanalom’

‘Dogodilo se da je politika, koliko ja imam informacija iz vrha vlasti, bila jako uzrujana mojim govorom na prosvjedu i djelovanjem na Youtube kanalu. Počeli su pritisci na ravnateljicu, nisu izdržali više i rezultat je bio premještaj u drugu školu’, rekao je vjeroučitelj iz Rijeke Marin Miletić, predizborna akvizicija stranke Most

Most se uoči parlamentarnih izbora ojačao nekim novim imenima. Među njima je vjeroučitelj iz Rijeke Marin Miletić, široj javnosti poznat nakon njegovog govora na velikom prosvjedu učitelja u Zagrebu prošle jeseni. Tada je održao vatreni govor nakon kojeg se od njega ogradila riječka Nadbiskupija, a on je potom premješten u drugu školu,

Danas tvrdi da je za njegov premještaj izravno odogvoran HDZ.

‘U Mostu su čestiti ljudi’

“Politika je prljava onoliko koliko je čine ljudi koji su prljavi ili čisti. Mi u Mostu želimo i to mijenjati. Most se s time bori od 2015., a sada još jače. S čistim ljudima i idealima želimo ući unutura i tu baruštinu od koje mnogi imaju prljave ruke očistiti. Da mi je u prosincu netko rekao rekao što će biti danas, rekao bih nemoguće, ali dogodilo se da je politika, koliko ja imam informacija iz vrha vlasti, bila jako uzrujana mojim govorom na prosvjedu i djelovanjem na Youtube kanalu. Počeli su pritisci na ravnateljicu, nisu izdržali više i rezultat je bio premještaj u drugu školu”, rekao je Miletić u RTL Direktu.

U Most je ušao, kaže, vođen srcem.

“Tražio sam ljude koji su čestiti. Želim dati cijeloga sebe zajedno s prijateljima i kolegama koji su prepoznali politiku Mosta. To su pošteni, čestiti ljudi i za mene nije bilo druge nego ući u Most. Uistinu želim graditi bolje društvo”, kazao je.

‘Borit ću se za slobodu, za sve slobode’

Miletić je komentirao i prepucavanje između Gordana Jandrokovića i Nine Raspudića, još jednog pojačanja Mosta.

“Meni je to poprilično strašno. Naljutio bih se da moja kćer, koja je u osmom razredu, komunicira s nekim kao Jandroković. No ne bi me iznenadilo da izlazi i još prljaviji veš i da čujemo još neke čudne i lažne informacije. To govori o ljudima koji govore takve stvari. U jednoj velikoj knjizi lijepo piše: na usta izlazi ono što ti je u srcu”, rekao je Miletić.

U sušačkoj gimnaziji radio je 14 godina, a premješten je nedugo nakon govora na prosvjedu u Zagrebu.

“Stvarno sam jako volio tu školu, kolege, učenike… Politika, HDZ je direktno zaslužan što sam dobio premještaj. Kritizirao sam predsjednicu radi načina razmišljanja koji nije bio spojiv s kršćanskim svjetonazorom. Voljela se busati sa svojom vjerom, a onda je rekla da redovito prakticira istočnjačke meditacije, konkretno jogu. Na simpatičan način sam rekao da se educira, a to je onda izazvalo salvu reakcija”, rekao je Miletić.

Protiv je izbacivanja vjeronauka iz škola te navodi kako u EU-u samo Francuska i Slovenija nemaju u školama vjeronauk. “Borit ću se za slobodu, za sve slobode”, ističe.

‘Most će biti najveće iznenađenje na izborima’

Uvjeren je u dobar rezultat Mosta, a anketama previše i ne vjeruje.

“Meni je sve to smiješno. Imam grupu na Facebooku od 15.000 ljudi, imao sam jučer navečer live molitvu s 900 ljudi, pitam sam tko ih je anketirao, svi su rekli – nitko. Mi smo ozbiljna opcija i Most će biti najveće iznenađenje na ovim izborima”, smatra Miletić.

Pozvao je mlade da se uključe u političke stranke i bore za ideale. Komentirao je i izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da možda neće glasati na izborima.

“Predsjednik je simpatičan u izjavama dok ne dovodi u pitanje demokraciju. Branitelji su ginuli za slobodu koju imamo i da se netko danas na taj način odnosi prema izborima koji su najveći događaj koji imate u samom društvu. Mislim da se taj dan nije dobro osjećao, kao i onda kad je rekao ono o HOS-u. Valjda se pogubio u te dane”, rekao je Miletić.

