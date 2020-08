POPULARNI HOSTEL IZ CENTRA ZAGREBA NUDI SMJEŠTAJ STUDENTIMA: Cijene soba su razumne, a nude čak i čišćenje: ‘Ovo je predobro!’

Hostel Taban za studente u ponudi ima jednokrevetne i dvokrevetne sobe, a u svoje ‘odaje’ primaju i redovite i izvanredne studente

Jedan od najpopularnijih hostela u našoj metropoli, Taban Bar & Hostel, godinama privlači domaće i strane goste. Osim hostela, popularan je i njihov kafić “Taban” koji se nalazi u prizemlju u koji su radom vikendima zalazili i Zagrepčani.

Upravo je “Taban”, na neki način, postao studentski dom. Ovaj hostel odlučio je svoje sobe iznajmljivati studentima, po, mnogi će reći, razumnim i povoljnim cijenama. No, sve je to privremeno, objašnjava za RTL Ivana Raguž, voditeljica hostela na popularnoj “Tkalči”. “To je privremeno rješenje do 1.7. 2021. godine, sve ovisi o Covid-19 situaciji”, govori Raguž.

Što hostel nudi studentima?

Kako piše RTL, Taban u ponudi ima jednokrevetne i dvokrevetne sobe, a u svoje “odaje” primaju i redovite i izvanredne studente. Hostel se nalazi u Tkalčićevoj ulici, što znači u samom centru grada pa valja napomenuti da zgrada nije oštećena u potresu.

U hostelu ima wifi, a zajedničke kuhinje kompletno su opremljene. Studentima će biti na raspolaganju i perilice i sušilice rublja te će im se soba čistiti dva puta mjesečno. Najam jednokrevetne sobe po osobi iznosi 2.150 kuna mjesečno, dok je cijena dvokrevetne 1.600 kuna. U cijenu su uključene i režije.

“Studenti bi se mogli useliti početkom listopada kada im počinje nastava”, govori voditeljica hostela.

Reakcija studenata: ‘Ovo je predobro!’

Kada je u pitanju odaziv studenata, voditeljica Raguž kaže joj mobitel zvoni od jučer, otkada su ovu vijest objavili na Facebooku.

“Već sada, kada sam ujutro upalila mobitel, imam preko 10 propuštenih poziva, a i jučer u kasnim večernjim satima ih je bilo otprilike toliko”, kaže ona.

Neki od komentara na Facebooku ispod objave podržavaju ono što je hostel ponudio studentima pa tako neki od njih kažu da je to “predobro”. Neki se čak šale da će se “odseliti od roditelja iako nisu studenti” samo kako bi živjeli u Tabanu.

Cijene soba u zagrebačkim studentskim domovima

U Studentskom naselju Stjepan Radić, među studentima popularnijem kao “Sava”, u 11. i 12. paviljonu cijena jednokrevetne sobe je 700, a dvokrevetne je 600 kuna mjesečno. U tom paviljonu osobe dijele predsoblje s kupaonicom i kuhinjom.

U domu Cvjetno naselje dvokrevetna soba košta 475 kuna, a jednokrevetna 575 kuna. Dvije dvokrevetne sobe dijele WC. Uzmimo za primjer još i naselje Ante Starčević (“Šari) u kojima jednokrevetna soba mjesečno iznosi 400, a dvokrevetna 300 kuna. Dvije dvokrevetne sobe dijele WC.

Kako piše RTL, Studentski dom Lašćina ima mjesečnu cijenu sobe od 200 kuna, s kuhinjom na svakom katu.