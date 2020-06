POPULARNI DUĆAN U HRVATSKOJ NA METI HAKERA: Ako ste ovdje kupovali online, obavezno kontaktirajte svoju banku

Hakeri su na brojne načine pokušali iskoristiti činjenicu da su mnogi u vrijeme pandemije koronavirusa počeli kupovati putem interneta ostavljajući podatke kartica na online trgovinama. Pritom je međunarodna kompanija koja posluje i u Hrvatskoj, Intersport, imala velikih problema s hakerima koji su na njihove stranice uspjeli ubaciti i sakriti maliciozni kod s ciljem prikupljanja podatke o bankovnim karticama korisnika prilikom njihova upisivanja, prenosi Zimo.hr.

Another greedy #Magecart campaign found be #ESETresearch – this time in Balkans. Crooks were trying to skim credit cards of #Intersport e-shoppers in #Croatia, #Serbia, #Slovenia, #Montenegro, #BosniaandHerzegovina. 🇭🇷 🇷🇸 🇸🇮 🇲🇪 🇧🇦 @OndrashMachula 1/2 pic.twitter.com/m7leaNcgQN

— ESET research (@ESETresearch) June 15, 2020