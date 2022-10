Za mjesto u novom sastavu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa vlada poprilično zanimanje, a na javni poziv za izbor predsjednika i četiri člana toga tijela, koji se biraju na pet godina, pristiglo je 15 kandidatura.

Među njima je i kandidatura Nataše Novaković, sadašnje predsjednice Povjerenstva čijem sastavu mandati istječu u veljači, odnosno ožujku iduće godine. Novaković se kandidirala iako su mediji ranije prenosili njenu izjavu da je pet godina mandata dosta i da se ne vidu u novom sastavu.

Od sadašnjih članova nije se kandidirala samo Vučetić

Uz izuzetak Tatijane Vučetić, želju za još jednim mandatom u Povjerenstvu su iskazali i članovi Davorin Ivanjek, Tončica Božić i Aleksandra Jozić Ileković.

Iako će tek nadležni saborski Odbor za izbor i imenovanja utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, činjenica je da zakon kaže da u Povjerenstvu mogu biti samo osobe sa završenim studijem prava te da na dužnost mogu biti birane najviše dva puta.

Po toj logici, iz daljnje bi procedure 'ispali' Ivanjek, koji trenutno obnaša drugi mandat, te Tončica Božić koja je nema završen studij prava, nego psihologije.

Za predsjednika Povjerenstva dvoje je kandidata Novaković i Ivanjek, a za predsjednika i za člana troje Jozić-Ileković, Ines Pavlačić i Nike Nodilo Lakoš.

Jozić- Ileković ima bogato pravničko iskustvo, prošla je put od pripravnice na Županijskom sudu u Zagrebu do zamjenice predstojnika Vladina Ureda za zakonodavstvo, savjetnice ministra uprave, potpredsjednice Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Pavlačić je trenutno pročelnica Upravnog odjela za opću upravu Karlovačke županije, prije toga je bila predstojnica Ureda državne uprave u toj županiji, tajnica kabineta Državnog ureda za središnju javnu nabavu itd.

Nodilo Lakoš, koja je karijeru počela volontiranjem na Općinskom sudu u Zagrebu, sada je savjetnica je u Uredu uprave Gradske plinare Zagreb. Prije toga bila je savjetnica u Zagrebačkom holdingu i članica Uprave Holdinga. Niz godina provela je u Ministarstvu financija, gdje je, uz ostalo, bila glavna savjetnica u kabinetu ministra.

Tko želi biti samo član Povjerenstva?

Samo za članove Povjerenstva kandidiralo se deset kandidata: Dražen Jović, koji dolazi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Doris Ušalj, trenutno zaposlena u Zatvoru u Rijeci, Ana Poljak, pomoćnica pročelnice za pravne poslove, Grad Zagreb-Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, već spomenuta Tončica Božić, potom Tatjana Gojak, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, Grada Karlovac, Nikša Marušić, pomoćnik direktora KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka, Igor Lukač, voditelj odjela u Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, odvjetnici Radmila Bonifačić i Tomislav Šunjić te Željko Humek, viši stručni savjetnik u Hrvatskom državnom arhivu.

Nakon što utvrdi listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete, Odbor će saslušati svakog od njih, pa na temelju toga utvrditi jedinstvenu završnu listu, odnosno liste koje će dostaviti Saboru koji će tajnim glasovanjem izabrati predsjednika i članove Povjerenstva. To bi se, kako se neslužbeno čuje, trebalo dogoditi do konca jesenskog zasjedanja, odnosno do sredine prosinca.