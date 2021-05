‘POPRAVAK VEŠ MAŠINE SKUPLJI JE OD POSJETA DOKTORU ZBOG BOLOVA U GRUDIMA’: Liječnik se žali da nedostaju milijarde u zdravstvu

Miran Cvitković smatra da liječniku ne smije biti zabranjeno raditi na drugom radnom mjestu: ‘To ima sav razvijeni svijet u različitim omjerima’

Govoreći o situaciji s čelnicom Vinogradske bolnice Dijani Zadravec, Miran Cvitković, predsjednik Hrvatske udruge za medicinsko pravo, rekao je za N1 da ne postoje dvije istine. “Vrijeme je da svi sebi kažemo da nema dvije istine. Ako imamo fiktivnu situaciju da imamo na jednoj strani 10-20 ljudi koji govore jednu stvar, a s druge strane jednu ili dvije osobe koje govore drugu stvar, u ljudskoj prirodi je vjerovati da 10-20 govore istinu, a jedan ili dva lažu. I dobro je da je tako”, kaže.

Ipak, ističe da istina može biti i obrnuta te da u toj situaciji ne bi volio biti suočen s činjenicom da 10-20 ljudi ne govori istinu. “To je fiktivna siutuacija, mi nismo arbitri, niti naša Udruga zna svu pozadinu, niti je na nama da je znamo. Treba dopustiti, vjerovati da može biti i drugačije od toga da većina govori istinu”, rekao je Miran Cvitković koji smatra da zdravstvo u društvu treba prestati biti arena za pokazivanje snaga i jačanje mišića.

Zašto Zadravec želi biti ravnateljica?

Cvitković je objasnio da cijenu usluga i svega što ulazi i izlazi iz sustava, te prolazi kroz ruke ravnatelja, određuje HZZO, tako da su time ravnateljima ruke često vezane. Tvrdi da Dijana Zadravec ne poznaje, ali da razumije zašto želi biti ravnateljica.

“Zadravec ne poznajem, a njena želja za ravnateljskom pozicijom… Teško je često stajati sa strane i ne pokušati napraviti nešto da se situacija poboljša. I u zdravstvu postoje ljudi koji vjeruju da svojim zalaganjem mogu nešto popraviti. I dobro je da ih ima i da se žele primiti posla”, rekao je.

‘Popravak veš mašine više košta’

Smatra da je hrvatski zdravstveni sustav na sjajnom nivou te da Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je još iz nekadašnjih vremena, u svojim temeljima daje enormno puno prava koja pacijenti imaju. Međutim, napominje da ta prava ne prati ulaz novčanih sredstava u zdravstveni sustav.

“Naš sustav je, neću reći previše socijalan, ali se u njega premalo ulaže. Otprilike, kada kući pozovete majstora za veš mašinu, to će vas koštati više nego da odete doktoru zbog bolova u prsnom košu. To nije normalno. Nije pogrešno da netko bude nagrađen dobro za svoj posao, no usluga u zdravstvu vrijedi i košta više nego što košta sada. Mi gomilamo manjke u materijalu i viškove prekovremenih sati”, rekao je.

Naglasio je i nužnost povećanja financija za zdravstvo. “Nama bi trebalo deset milijardi kuna više za zdravstvo godišnje. Hrvatska nema bezgranično novca. Nema niti jedna zemlja. No smanjenje troškova je težak posao”, rekao je.

‘Ministri su lutke na streljani’

Ocjenjujući rad ministra Vilija Beroša, Cvitković je rekao da su ministri “lutke na streljani”. “S druge je strane narod. Društvo kao gledatelji u areni daju palac dolje ili gore, ovisno o osobnom zadovoljstvu, no ono ne mora predstavljati i objektivnu stvar. Beroš je dobio i našu javnu podršku. Smatramo da ima kapaciteta, no on ne donosi odluke sam. Odgovornost pojedinih ljudi ne treba sagledati ad hoc”, rekao je Cvitković.

Ističe da liječniku ne smije biti zabranjeno raditi na drugom radnom mjestu. “To ima sav razvijeni svijet u različitim omjerima. S druge strane, prekovremeni rad je po mom mišljenju i stavu udruge neminovnost, koja će trajati još godinama. Onaj tko kaže drugačije ili ne zna ili ne govori istinu”, rekao je Miran Cvitković.