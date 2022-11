KAOS NA OBALI / Poplavljene ulice u Rijeci i Šibeniku, more se diglo do ruba rive: Najavljena obilna kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguć je i snijeg

Jaka plima i kiša izazvali su podizanje razine mora u Rijeci i poplavili su ulice oko gradske tržnice. More se u luci diglo do ruba rive. Obilna kiša pada i u zaleđu Šibenika te je otežavala promet na cesti kroz Dubravu. Pretežno oblačno, kišovito i vjetrovito, u višem gorju bit će susnježice i snijega, a od sredine dana i u nižim predjelima Gorskog kotara, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak. Kiša će na Jadranu i u područjima uz njega biti povremeno obilna, a bit će i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok se najmanje oborine očekuje na istoku zemlje. U noći susnježica i snijeg mogući su i ponegdje na sjeverozapadu zemlje. Puhat će umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu će već prijepodne zapuhati umjerena do jaka, na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 17 Celzijevih stupnjeva.