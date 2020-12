POPLAVA U KOKORIĆIMA NE JENJAVA: Voda još nadire, HGSS-ovci spavaju u krevetima Covid pacijenata; Ulice doslovno ne postoje

Voda i dalje nemilice navire iz izvora ponornica Berina 1 i 2, no dobro je to što se potok Žljin pomalo povlači

Područje Vrgorca doživjelo je tešku katastrofu jer su brojne ulice u tamošnjim selima bile doslovno poplavljene. Sve službe bile su na terenu i pomagale nesretnim ljudima, a u vrgoračkom selu Kokorići više nema niti jedne ulice.

“Gdje ste još jučer mogli prohodati u čizmama, danas možete samo čamcem”, kazao je jutros za Slobodnu Dalmaciju Ante Kukavica, pročelnik HGSS-a u Makarskoj. Teška noć je iza spasilaca koji su ogromnim naporima branili područnu školu koja im je otpočetka bila sjedište kao i svih ostalih volontera koji su priskočili u pomoć mještanima.

Spasioci spavaju na krevetima koji su bili za Covid bolesnike

Djelatnici Crvenog križa donijet će usisavače, dok vatrogasci nose pumpe. Bili su tu još i radnici HEP-a koji su u zadnji tren spasili dalekovode. Vrgorački gradonačelnik Ante Pranić danima ne napušta selo te je maksimalno angažiran kako bi se osiguralo sve što je spasiocima potrebno. Premijer Andrej Plenković i ministar obrane Mario Banožić također su kontaktirani u slučaju da bude potreban angažman vojske.

“Mi smo sada smješteni u šatoru pored helidroma, tu ložimo vatru, zgrijemo se i prespavamo koji sat na poljskim krevetima koji su inače bili pripremljeni u Vrgorcu za covid bolesnike. Petak je svanuo s jednom lošom i jednom manje lošom viješću”, govori Kukavica iz HGSS-a za Slobodnu Dalmaciju.

Iz ponornica i dalje navire voda

Voda i dalje nemilice navire iz izvora ponornica Berina 1 i 2, no dobro je to što se potok Žljin pomalo povlači. Kako je već pisala Slobodna Dalmacija, riječ je o ponornici koja se uslijed zadnjih obilnih kiša pojavila nakon 15 godina. K tome, loše je i to što voda i dalje raste i to nekih 3,5 centimetara na sat.

Školski pod kao i prve obližnje kuće još malo će biti na suhome dok nesretni stanari jedino mogu s gornjih katova pratiti koliko će još izdržati vreće s pijeskom i cerade. Prema posljednjim prognozama, u nedjelju se očekuje konačni prestanak kiše. Nažalost, voda se danima još neće povući iz polja u Kokoriću. Poznavatelji terena kažu da voda nema gdje oteći.

Iza poplave u Kokorićima ostaje velika šteta jer su svi nasadi upropašteni, posebice 15 hektara jagoda, voća po kojem je ovaj kraj i poznat. Osim jagoda, stradale su i druge brojne voćke i vendura. Za danas je najavljeno da će ovo područje obići ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te čelnik Hrvatskih voda Zoran Đuruković.

