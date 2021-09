Čak 1.157.000 građana iskoristilo je dosad mogućnost samopopisivanja putem sustava e-Građani. Ta će opcija ostalima na raspolaganju biti otvorena još u nedjelju, nakon čega na teren izlaze popisivači.

Ekipa HRT-a provjerila je kako su se građani snašli sa samopopisivanjem. Jedni su to obavili bez problema, drugima je bilo komplicirano, trećima je pao sustav, a četvrtima su pitanja bila čudna. Tako se jedna Dubrovčanka, zbog pitanja o broju grla stoke upitala: Popisuju li se ljudi ili stoka?

Pitanja su postavljena s razlogom

U Dnevniku joj je odgovorila ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, Lidija Brković. Poručila je da su sva pitanja u popisu napravljena metodološki i s razlogom. Dodala je da je DZS lani proveo sveobuhvatni popis poljoprivrede u kojem je popisana sva stoka i sve obradive površine. No, "u popisu stanovništva nalazi se također slično pitanje, ali ono je metodološke naravi kako bi Državni zavod za statistiku diferencirao urbano od ruralnog stanovništva", pojasnila je Brković.

Istaknula je da određeni dio pitanja DZS, kao i svi drugi nacionalni statistički uredi, mora dostaviti Eurostatu zbog međunarodno usporedivih podataka, ali i zbog obveza preuzetih ulaskom u Europsku uniju. Inače, dodala je, svaka država provodi popis stanovništva za svoje potrebe. Tako, recimo, u popisu nema pitanja o tome imaju li kućanstva internet, jer DZS o tome dobiva podatke iz drugih istraživanja, kao ni o osobama s invaliditetom u kućanstvima, koje je bilo postavljeno na prethodna dva popisa. Brković kaže da Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima iznimno kvalitetan registar osoba s invaliditetom, pa nije potrebno opterećivati građane s tim pitanjem.

Otkud Crkvi podaci?

Crkvu, pak, uzbunjuje to što su, navodno, neki unuci upisivali svoje bake i djedove kao ateiste. Brković je za tu situaciju doznala iz medija, ali i upozorila da joj nije jasno otkud Crkvi takvi podaci, ako Državni zavod za statistiku još nije počeo pregledavati popisnice.

"Sam popis temelji se na izjavi, a u prvoj fazi bilo je omogućeno svima koji se koriste sustavom e-Građani da popišu sebe i sve članove svoga kućanstva. Preporuka je bila i još vrijedi, da stariji članovi kućanstava koji nisu vični korištenju interneta, mogu zamoliti mlađe ukućane, primjerice, unuke da im pomognu pri popisivanju. Pretpostavljamo da oni dovoljno vjeruju svojim unucima jer to su članovi njihove najuže obitelji te ne vidimo zašto bi ih popisali kao ateiste ako se bake i djedovi ne osjećaju tako", poručila je Brković.

U iščekivanju popisivača

Oni članovi kućanstva, koji nisu popunjavali elektronski upitnik, već je to netko učinio za njih, mogu taj upitnik pogledati kada im popisivači dođu na vrata. No, to neće biti moguće na licu mjesta, već se to dogovara s instruktorom te koordinatorom popisa, koji potom zovu osobu u ispostavu da pogleda popisni upitnik.

Ako su se, pak, osobe same popisale, popisivaču trebaju predati kontrolni kod, koji DZS-u služi za provjeru obuhvata popisa. Svaki popisivač bit će zadužena za 200 do 250 kućanstava i mora obići sve adrese koje je zadužio. Ako popisivač ne nađe osobe u kućanstvu koje treba popisati, ostavlja podatke o tome gdje se one mogu javiti.