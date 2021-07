U tijeku su prijave za popisivače za popis stanovništva koji će se na jesen, točnije u rujnu i listopadu, provoditi u Hrvatskoj. U priobalnim županijama nedostaje najviše popisivača, najslabiji je odaziv. Za popis stanovništva Hrvatske potrebno je oko osam tisuća popisivača, kazala je Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

Slabiji odaziv zbog turističke sezone

Brković misli da je odaziv nešto slabiji zbog turističke sezone koja je u jeku. Napominje stoga da se traže popisivači za drugu fazu popisa koja traje od 27. rujna do 17. listopada ove godine, kad je turistička sezona pri kraju.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na stranici www.popis2021.hr, a prijave traju do 15. srpnja. Za sada nedostaje 200-tinjak popisivača u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ako shvate da nemaju dovoljan broj popisivača, prijave će vjerojatno produžiti do 18. srpnja, odnosno do nedjelje. Da bi netko postao popisivač, mora imati državljanstvo RH, prebivalište odnosno regulirano boravište na području RH, da u trenutku prijave ima navršenih 18 godina, da ima srednju stručnu spremu. S obzirom na to da je ovo prvi digitalni popis koji se provodi na području RH, potrebna je određena informatička pismenost.

Preporuka je da popisivaču budu cijepljeni

Za određena ruralna područja, odnosno za “raspršene” terene bilo bi poželjno da popisivači imaju na raspolaganju i osobni automobil. S obzirom na to da će biti u bliskom kontaktu s osobama kojima će ulaziti u kuću, preporuka Stožera i epidemiologa je da popisivači budu cijepljeni.

“Ovo je drugi puta od 1857. otkad se na području Republike Hrvatske popis provodi na ovaj način da smo popis morali odgoditi. Prvi puta je odgođen 1941. godine, naravno zbog izbijanja Drugog svjetskog rata. Popis ove godine prvotno je bio planiran za travanj, kao što je i uobičajeno da se popisi stanovništva provode u travnju. Međutim, upravo zbog epidemiološke situacije, popis je odgođen za rujan i listopad”, kazala je Brković za HRT.

Prvi puta se građani sami mogu popisati

Naknadu će za svoj posao dobiti popisivači ali i ostali sudionici popisa. Kontrolori koji će nadzirati rad popisivača će dobiti fiksnu naknadu od 6000 kuna. Popisivači bi trebali zaraditi od 5 do 6 tisuća kuna, to ovisi o popisnom krugu kojega će zadužiti, kao i o tome koliko će se stanovnika RH u njihovom popisnom krugu popisati u prvoj fazi popisa. Po prvi puta Državni zavod za statistiku provodi popis tako da je svim građanima RH omogućeno da se samostalno popišu.

“Dakle, svi stanovnici koji koriste sustav e-građani, a prema podacima trenutno oko milijun i 300 tisuća stanovnika RH je barem jednom pristupilo sustavu e-građani, oni u razdoblju od 13. do 26. rujna, kada traje prva faza popisa, mogu popisati i sebe i svoje članove kućanstva”, objasnila je Brković.