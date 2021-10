Demograf Nenad Pokos komentirao je produljivanje popisa stanovništva i kazao kako ne poznaje organizacijske probleme u Državnom zavodu za statistiku.

"Trebao bi nas brinuti velik rast oboljelih, jučer smo čuli da ni Kaić to nije očekivao, vjerojatno u Zavodu nisu to očekivali pa zato još dva tjedan moramo čekati završetak. Ono što nas može brinuti da su oni popisivači, koji nisu odustali, već umorni i nisu očekivali takav produžetak jer imaju i svoje druge obveze, a mnogi od njih će raditi za cijenu koja im je obećana, a nisu očekivali produžetak ova dva tjedna, a pogotovo još od 17. do danas", rekao je Pokos za N1.

Popis nas je koštao 24 milijuna eura

"Ono što je nepovoljno da samo pet država EU obavlja popis na tradicionalan način i mi smo među njima. Ostali obavljaju tzv. registarski popis, neki imaju kombinaciju registarskog popisa i informacija s terena. Mogu spomenuti cijenu registarskog popisa u Sloveniji 2011. to je milijun eura, a ovaj je nas koštao 24 milijuna eura. Potrošili smo 24 puta više, a njih je 2 milijuna manje."

"Oni u svakom trenutku znaju točan broj jer u registarski centar objedinjuju podatke iz matice rođenih, umrlih, porezne podatke, podatke o strancima, podatke o prostornim jedinicama i to je najveća prepreka zašto mi to još nismo uveli jer ne znamo točan broj stanova. Ali ovo je zadnji popis proveden na ovaj način jer će nas EU prisiliti na to jer do 2031. moramo uvesti registar stanovnika", kazao je.

Problemi s onima koji žive u inozemstvu

Pokos je kazao da se boji kako su građani koji žive u inozemstvu mogli reći kako žive i rade u Hrvatskoj.

"Kako će se to riješiti, da mi nemamo toliki broj popisanih koji ovdje ne žive, ja ne znam. Mogli smo reći popisat ćemo naše iseljenike. Makedonija je završila popis u tri tjedna, ali rekli su da popisuju i dijasporu i to će biti posebno prikazano."