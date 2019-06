POP KOJI JE ŠTITIO ŠATORAŠE OBJAVIO BIZARAN STATUS O PRAVIM I ‘NJONJAVIM’ MUŠKARCIMA: Kad mislite da ne može luđe, krenu komentari…

“Muškarac nije samo poslan svojoj obitelji…”, piše Mandurić

“GDJE su nestali muževi?” pita se na Facebooku pater Ivan Ike Mandurić, a u svom poprilično dugačkom postu opisao je kako bi trebao izgledati život u četiri zida obitelji 21. stoljeća.

“Ako muškarac dopusti da mu žena kaže kakav treba biti, on samo može postati loša žena. Jer njoj nije dano razumjeti što on nosi u srcu. On se i pred materom i pred svim ženama mora izboriti za svoj poziv da bude muškarac: ratnik, lovac, fajter, političar, aktivist, lider, vođa, vladar i čuvar svega svijeta – da ne bi iz njega krenula neka aždaja prema onima koje treba i mora štititi.

PATER ZAŠTITNIK ŠATORAŠA, BRUTALNO NAPAO PLENKOVIĆA: Ipak je brzo obrisao status i krenuo s izvlačenjem

Muškarac nije samo poslan svojoj obitelji.”, piše Mandurić dok mu brojne, ironično, žene plješću na bizarnom komentaru koji možete pročitati u nastavku.

Čini se kako se žene, njegove sljedbenice, slažu s Božjim čovjekom te komentiraju poprilično neobično ovu objavu. Bez brige, i komentari nekih muškaraca su blago rečeno bizarni.

“E ovakvog muškarca ja želim, i dok ga ne nađem neću ga ni imati, jer ženi koja nosi Krista u srcu njonjavci nikako nisu privlačni. Žena koja je zaljubljena u Krista želi ratnika, lovca, fajtera…, odličn tekst Pater”, “Muškarci će shvatiti, šimleše neće. Razina testosterona u muškaraca rapidno pada iz desetljeća u ono sljedeće ta nije ni čudno da imamo sve više homoseksualaca, sve veće parade tkz. ponosa, transrodnosti i ostalih psihičko-hormonalnih deluzivnih stanja u muškaraca.

Muškarca duboka glasa sve je rijeđe čuti, egzotika. U sustavu krivo posloženih uloga, evolucija izbacuje svoje proizvode te tako mnoge žene postaju lažni muškarci, a muškarci lažne žene. Nema tu ništa čudno. Budućnost nosi hominide ispravne svih njegovih vrlina i obilježja; najprije su mu pokušali ubiti Boga (Nietzsche), pa oca (Freud), pa državu (Marx), pa djecu (Sagner), a onda i Zapad o kojem piše Buchanan, a zajedno sa smrću zapada i rod i spol te naposljetku samo ime (ostat ćemo samo oib ili redni broj čipa).”, “Neka su ovo nova vremena s kojima se bas i nemozemo pohvaliti”, samo su neki u nizu bizarnih komentara.